İtalya'da liglerin geleceği belirsiz - Son Dakika
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İtalya'da liglerin geleceği belirsiz

6 saat önce

Korona virüs nedeniyle liglere ara verilen İtalya'da maçların yeniden başlayıp başlamayacağı belirsizliğini kuruyor.

İtalya'da liglerin geleceği belirsiz, System.String[]

Korona virüs nedeniyle liglere ara verilen İtalya'da maçların yeniden başlayıp başlamayacağı belirsizliğini kuruyor. Kulüpler ligin tamamlanması yönünde görüş bildirirken, hükümet ise sezonun iptal edilmesi gerektiğini savunuyor.


Korona virüs salgını sebebiyle birçok ligde olduğu gibi İtalya'da da ligler askıya alınmıştı. Maçların yeniden oynanıp oynanmayacağına ilişkin bazı Avrupa ülkeleri bir takım kararlar alırken İtalya'da ise belirsizlik sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, mevcut şartlarda Serie A'da sezonunun kaldığı yerden yeniden başlaması ihtimalinin azaldığını belirtmişti.


İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ise buna, "Ligi bitirmemiz ve oynamamız lazım. Ben bu koltukta oturduğum sürece ligi iptal etmem" diye cevap verdi.


Kulüpler oynanmasını istiyor


Hükümet ile federasyon arasında görüş ayrılığının yaşandığı söz konusu dönemde kulüpler ile lige devam edilmesinden yana. Serie A'da yer alan 20 kulüp, maddi şartları da göz önünde bulundurarak sezonu bitirmek istiyor.


Tüm bu yaşananların ardından korona virüs salgınının yoğun olarak görüldüğü yerlerin başında gelen İtalya'da liglerin geleceğinin ne olacağı merak konusu. - İSTANBUL

İtalya Serie A, Hükümet, Avrupa, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 05:36 Kaynak: İHA

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