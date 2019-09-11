Son Dakika Haberleri: İtalya'da limanda lüks yat devrildi: 4 yaralı
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İtalya'da limanda lüks yat devrildi: 4 yaralı

1 saat önce

İtalya'da limanda lüks yat devrildi: 4 yaralıİtalya, (DHA)- İtalya'da 90 metrelik lüks yat Cenova Limanı'nda yan yattı.

İtalya'da limanda lüks yat devrildi: 4 yaralı

İtalya, (DHA)- İtalya'da 90 metrelik lüks yat Cenova Limanı'nda yan yattı. Geminin içindeki 4 kişi hafif yaralanırken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Teknik bir arıza nedeniyle tamir edilmek üzere limana çekilen lüks yat, tamir esnasında sol tarafa doğru yattı. Olay sırasında yatta bulunan 4 kişi hafif yaralanırken, olay yerine itfaiye ekipleri gelerek yaralıların tahliyesine yardımcı oldu.

İtalya'da limanda lüks yat devrildi: 4 yaralı

İtfaiye, İtalya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:20 Kaynak: DHA
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