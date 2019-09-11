İtalya'da limanda lüks yat devrildi: 4 yaralı
1 saat önce
İtalya'da 90 metrelik lüks yat Cenova Limanı'nda yan yattı.
İtalya Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:22 Kaynak: DHA
'da 90 metrelik lüks yat Cenova Limanı'nda yan yattı. Geminin içindeki 4 kişi hafif yaralanırken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Teknik bir arıza nedeniyle tamir edilmek üzere limana çekilen lüks yat, tamir esnasında sol tarafa doğru yattı. Olay sırasında yatta bulunan 4 kişi hafif yaralanırken, olay yerine itfaiye ekipleri gelerek yaralıların tahliyesine yardımcı oldu.
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