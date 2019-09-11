Son Dakika Haberleri: İtalya'da limanda lüks yat devrildi: 4 yaralı
Son Dakika Dünya Haber

İtalya'da limanda lüks yat devrildi: 4 yaralı

1 saat önce

İtalya'da 90 metrelik lüks yat Cenova Limanı'nda yan yattı.

İtalya'da limanda lüks yat devrildi: 4 yaralı, System.String[]
İtalya'da 90 metrelik lüks yat Cenova Limanı'nda yan yattı. Geminin içindeki 4 kişi hafif yaralanırken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.


Teknik bir arıza nedeniyle tamir edilmek üzere limana çekilen lüks yat, tamir esnasında sol tarafa doğru yattı. Olay sırasında yatta bulunan 4 kişi hafif yaralanırken, olay yerine itfaiye ekipleri gelerek yaralıların tahliyesine yardımcı oldu.


İtfaiye, İtalya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sarıyer'de su borusu patladı, sürücüler krizi fırsata çevirdi
Çin'in en zengini Jack Ma kurucusu olduğu Alibaba'dan rock konseriyle emekli oldu Eski CIA ajanı Valerie Plame "Evet CIA gerçekten böyle araba kullanmayı öğretiyor" diyerek adaylığını açıkladı Bebeğinin boynunu kırarak öldüren anneden şok eden savunma: Annelik beklediğim gibi çıkmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 12:12:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya'da limanda lüks yat devrildi: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]