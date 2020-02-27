İtalya'da Lombardiya Bölgesi'nin başkanı kendisini Kovid-19 karantinasına aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da Lombardiya Bölgesi'nin başkanı kendisini Kovid-19 karantinasına aldı - Son Dakika

İtalya'da Lombardiya Bölgesi'nin başkanı kendisini Kovid-19 karantinasına aldı

44 dakika önce

Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı İtalya'nın Lombardiya Bölgesi'nde bölgesel yönetim başkanı Attilio Fontana, yakın çalışma arkadaşında yeni tip koronavirüs tespit edildiği için kendisini iki haftalık karantinaya aldığını duyurdu.

İtalya'da Lombardiya Bölgesi'nin başkanı kendisini Kovid-19 karantinasına aldı, System.String[]

Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı İtalya'nın Lombardiya Bölgesi'nde bölgesel yönetim başkanı Attilio Fontana, yakın çalışma arkadaşında yeni tip koronavirüs tespit edildiği için kendisini iki haftalık karantinaya aldığını duyurdu.


Fontana, Facebook hesabından paylaştığı bir görüntüde, yakın çalışma arkadaşının Kovid-19 analizlerinin pozitif çıktığını belirterek, bu nedenle yapmaları gereken basın toplantısını iptal etmek durumunda kaldıklarını anlattı.

Yakın çalışma arkadaşıyla temasta olan ekibi ve kendisinin de testlerden geçtiğini aktaran Fontana, bu testlerin negatif çıkmasına karşın kendisini de karantinaya aldığını bildirdi.

Attilio Fontana, karantina kararının gerekçesini ise "Bugün itibaren bir şeyler değişecek. Ben de üst düzey sağlık enstitüsünün talimatlarına uyacağım, bunun için iki hafta boyunca kendi halimde tecritte yaşamaya çalışacağım. Bunu özellikle benimle çalışanları korumak için yapıyorum." ifadeleriyle açıkladı.

İtalya'da geçen cumadan bu yana Kovid-19 nedeniyle 12 kişi hayatını kaybederken, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 400'ü buldu. Salgının görüldüğü bölgeler arasında İtalya içinde Lombardiya başı çekiyor.

İtalya, bu istatistiklerle koronavirüsün en hızlı yayıldığı ve en çok ölümün görüldüğü ülkeler sıralamasında da dünya genelinde ilk 5'te yer alırken, Avrupa'da ise birinci durumda bulunuyor.

Avrupa'daki diğer vakalar

Öte yandan, Avrupa'da Romanya ve Norveç'te de ilk yeni tip koronavirüs vakaları tespit edildi. Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü yapılan yazılı açıklamada, Tromsö kentinde Norveç vatandaşı bir kadında Kovid-19 vakasına rastlandığı ve hastanın tedavi altına alındığı belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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