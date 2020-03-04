İtalya'da maçlar 1 ay seyircisiz oynanabilir... - Son Dakika
Son Dakika Spor İtalya'da maçlar 1 ay seyircisiz oynanabilir... - Son Dakika Spor

İtalya'da maçlar 1 ay seyircisiz oynanabilir...

6 saat önce

Spor Arena Sış Haber | İtalya Serie A'nın 25. haftasından 4 maç, 26. haftadan da Juventus-Inter maçının yanı sıra 5 müsabaka daha ertelenmişti.

İtalya'da maçlar 1 ay seyircisiz oynanabilir..., System.String[]

Spor Arena Sış Haber | İtalya Serie A'nın 25. haftasından 4 maç, 26. haftadan da Juventus-Inter maçının yanı sıra 5 müsabaka daha ertelenmişti. Bunun üzerine İtalya Kupası'nın yarı finalindeki Juventus - Milan ve Napoli - İnter maçları da ertelendi


Bu gelişme sonrası açıklama yapan İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora; "Ligleri devam ettireceğiz ama halkın sağlığını da önemsiyoruz. 1 ay boyunca bütün maçları seyircisiz oynatma kararı almaya çok yakınız." diye konuştu.


Juventus, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:03 
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