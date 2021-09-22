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İtalya'da mafya suç işlerken yöntem değiştirdi - Son Dakika

İtalya'da mafya suç işlerken yöntem değiştirdi

22.09.2021 13:55
İtalya'da mafya suç işlerken yöntem değiştirdi, System.String[]

İtalya'da mafya ve organize suç yapılanmalarının, son yıllarda suç işleme yöntemlerinde değişikliğe giderek daha az şiddete başvurduğu, bunun yerine daha çok sessizce sızma yöntemini benimsediği belirtildi.

İtalya'da mafya ve organize suç yapılanmalarının, son yıllarda suç işleme yöntemlerinde değişikliğe giderek daha az şiddete başvurduğu, bunun yerine daha çok sessizce sızma yöntemini benimsediği belirtildi.

Mafya ile Mücadele ve Soruşturma Birimi'nin (DIA) parlamentoya sunduğu, İtalyan basınına da yansıyan raporda, mafya ve organize suç örgütlerinin ülkenin tamamında çıkarı olduğu ifade edildi.

Söz konusu rapor, Cosa Nostra, Stidda, Camorra ve Ndrangheta gibi örgütlerin, ciddi meblağlara varan birikimleri ve kendilerine yakın beyaz yakalı çalışanlar üstünden girişimcilik becerileriyle her yere sızabildiğini ortaya koydu.

Suç örgütlerinin, çıkarları için eskisine göre daha az şiddete başvurduğu ve daha çok "sessizce sızma" yöntemini kullanmayı tercih ettiği kaydedilen raporda, örgütlerin, bunu yaparken, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı acil durum ortamından yararlandığı ve bu dönemde sızma eğilimlerinin arttığı ifade edildi.

Raporda, bu örgütlerin operasyonel dikkatlerini, salgın ve kısıtlamalardan etkilenen sektörler için hükümetin, Avrupa Birliği'nden sağladığı ve Ulusal Toparlanma Fonu olarak dağıtacağı kaynağa verebileceğine işaret edildi.

Ayrıca raporda, 2020'nin ikinci döneminde, güvenlik güçlerinin operasyonlarında suç örgütlerinin 287 milyon 441 bin avro değerindeki varlığına el konulduğu, bunun yılın ilk 6 aylık dönemine göre 3 kat fazla olduğu kaydedildi.

Raporda, İtalyan mafya örgütleri arasında en küreselleşen örgütün dünya genelinde uyuşturucu kaçakçılığındaki faaliyetleriyle bilinen Ndrangheta olduğu, bu örgütün özellikle Latin Amerika'daki ilaç üretici firmalarla iş birliği arayışındaki bir holding görüntüsü verdiği ifade edildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da mafya suç işlerken yöntem değiştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da mafya suç işlerken yöntem değiştirdi - Son Dakika
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