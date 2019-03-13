Son Dakika Haberleri: İtalya'da Mahkemeden Skandal Karar

İtalya'da Mahkemeden Skandal Karar

1 saat önce

İtalya'da Yargıtay, 2017 yılındaki bir tecavüz davasında mağdurun tecavüz edilemeyecek kadar çirkin olduğu gerekçesiyle kararı bozan mahkemeye yeniden yargılama emri verdi.

İtalya'da Mahkemeden Skandal Karar, System.String[]
İtalya'da Yargıtay, 2017 yılındaki bir tecavüz davasında mağdurun tecavüz edilemeyecek kadar çirkin olduğu gerekçesiyle kararı bozan mahkemeye yeniden yargılama emri verdi.

İtalya'da 2 erkek i2015 yılında Perulu bir kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı. 3 kadın yargıç 2017'de 22 yaşındaki Perulu kadının tecavüz edilemeyecek kadar çirkin olduğuna karar vermiş, tecavüz zanlıları suçlamalardan aklanarak serbest kalmıştı.

Dava ile ilgili notlarda, 3 kadın yargıcın, kadına ait bir fotoğraftan ve sanıklardan birinin kadını telefonuna 'viking' takma adıyla kaydetmesinden sonuca vardıkları ifadeleri bulunuyordu.

Karar, 2017'de alınmasına rağmen Yargıtay'ın 5 Mart'ta cezayı iptal edip yeniden yargılanma emri verdiğinde ortaya çıktı. Yargıtay yeniden yargılanma kararını gelecek ay açıklayacağını bildirdi.

Temyiz mahkemesinin ortaya çıkan bu kararı İtalya'da tepkiye yol açtı. Cassation Temyiz Mahkemesi'nin dışında toplanan yaklaşık 200 kişi mahkemenin kararını 'utanç' ve 'öfke' diye bağırarak protesto etti. - ROMA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:32 Kaynak: İHA

İtalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Engelli Kadına AVM Tuvaletinde Tecavüz! Sanık, Delil Yetersizliğinden Serbest Kaldı Erdoğan'dan Kendisine "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya: Sen Çocuk Katili Zalimsin

Öğrencisinin Velisi ile İlişki Yaşayan Öğretmen Beraat Etti 2 Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Kardinal, 6 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 19:20:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya'da Mahkemeden Skandal Karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]