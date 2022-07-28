İtalya'daki hükümet krizinde Salvini ile Rusya arasında bağ iddiası - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya'daki hükümet krizinde Salvini ile Rusya arasında bağ iddiası

28.07.2022 20:01
İtalya'daki hükümet krizinde Salvini ile Rusya arasında bağ iddiası

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı hükümetin dağılmasından iki ay kadar önce, Rusya'nın Roma Büyükelçiliği'nden bir yetkilinin, Matteo Salvini'nin başında olduğu koalisyon ortağı Lig Partisi'nden bir yetkiliyle Lig'in hükümetten çekilme niyeti olup olmadığını konuştuğu...

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı hükümetin dağılmasından iki ay kadar önce, Rusya'nın Roma Büyükelçiliği'nden bir yetkilinin, Matteo Salvini'nin başında olduğu koalisyon ortağı Lig Partisi'nden bir yetkiliyle Lig'in hükümetten çekilme niyeti olup olmadığını konuştuğu iddia edildi.

Rusya ile yakın ilişkileri daha önce de tartışma konusu olan sağcı Lig Partisi ve lideri Salvini'ye dair La Stampa gazetesinin yayınladığı haberde, Moskova'nın, İtalyan hükümetinin istikrarsızlığıyla yakından ilgilendiği ifade edilirken, bu kapsamda Salvini'nin uluslararası ilişkiler danışmanı Antonio Capuano'nun Rus Büyükelçilik yetkililerden Oleg Kostyukov ile mayıs sonunda görüştüğüne dikkat çekildi.

İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, Kostyukov'un, Capuano'ya Lig'e mensup bakanların Draghi hükümetinden istifa edip etmeme niyetini sorduğu ifade edildi.

Haberde, Draghi hükümetinin, 21 Temmuz'da koalisyon partilerinden 5 Yıldız Hareketi, Forza Italia ve Lig Partisi'nin desteğini çekmesi sonucu çöktüğü hatırlatıldı.

Ülkede yankı yaratan haber sonrasında Başbakanlık Güvenlik Müsteşarı Franco Gabrielli, La Stampa gazetesindeki istihbarat birimlerinin böyle bir görüşmeyi raporlamadığını, kaynağın kendileri olmadığını bildirdi.

Gazete ise haberinin arkasında olduğunu belirterek, haberde bahsedilen görüşmelere ilişkin istihbarat belgelerinin resmi olmayan özet dökümler olduğunu kaydetti.

Konuya ilişkin La Repubblica gazetesinde de çıkan haberde, 5 Yıldız Hareketi ve Lig'in Draghi hükümetine verdikleri desteği çekerek hükümetin dağılmasına yol açtığı anımsatılarak, Rusya'nın İtalya'nın istikrarsızlaşmasında somut çıkarı olduğu ifade edildi.

İddialara tepkiler

Lig lideri Salvini ise La Stampa gazetesinde yer alan iddiaları "safsata" olarak nitelendirip, haberin yalan olduğunu söyledi.

Merkez soldan Demokratik Parti'nin (PD) lideri Enrico Letta ise haberde bahsi geçen iddialara ilişkin, hakikati bilmek istediklerini dile getirerek, "Bugün basında Salvini ile Putin'in Rusyası arasındaki bağlara yönelik haberler rahatsız edici. Bu hadiseyle seçim kampanyası olabilecek en kötü şekilde büyük bir lekeyle başlıyor." dedi.

Letta, Draghi hükümetinin Salvini ile Rusya arasındaki bağlar nedeniyle çökmüş olma ihtimalinin çok ciddi bir durum olduğunu, Salvini'nin bunu tam olarak yalanlayamadığını ifade etti.

PD lideri, bu iddiaları parlamentonun güvenlik ve istihbarat birimine taşıyacaklarını vurguladı.

Halihazırda kabinede Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Gelecek İçin Birlikte (IpF) hareketinin lideri Luigi Di Maio da iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiği yönünde çağrı yaptı.

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin 21 Temmuz'da çökmesi sonrasında, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentoyu feshetmiş ve 25 Eylül'de erken genel seçimlere gidilmesi kararı alınmıştı.

YORUMLAR
500
İtalyanlar, Draghi hükümetinin çökmesine yol açan siyasi krizden memnun değil İtalyanlar, Draghi hükümetinin çökmesine yol açan siyasi krizden memnun değil
Kaynak: AA

Mario Draghi, İtalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'daki hükümet krizinde Salvini ile Rusya arasında bağ iddiası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:29 PSG'nin Brezilyalı süperstarı Neymar, "yolsuzluk" yaptığı gerekçesiyle yargı önüne çıkıyor! Yıldız futbolcu hapis cezası alabilir...
19:02 Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a düzenlenen saldırı girişimiyle ilgili 8 kişiye soruşturma açıldı
18:10 Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:35 Baykar'dan Ukrayna'ya "Bayraktar TB2" jesti! Bağış toplayan Polonyalılara "Bağışlarınızı Ukrayna'ya iletin" mesajı
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 20:01:44. #1.11#
SON DAKİKA: İtalya'daki hükümet krizinde Salvini ile Rusya arasında bağ iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement