İtalya'da Mart'tan bu yana Covid-19'a bağlı en yüksek can kaybı - Son Dakika

İtalya'da Mart'tan bu yana Covid-19'a bağlı en yüksek can kaybı

24.11.2020 20:52
İtalya'da Mart'tan bu yana Covid-19'a bağlı en yüksek can kaybı, System.String[]

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 853 kişinin hayatını kaybetmesiyle 28 Mart'tan bu yana en yüksek can kaybı yaşandı.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 853 kişinin hayatını kaybetmesiyle 28 Mart'tan bu yana en yüksek can kaybı yaşandı.

İtalya'da korona virüse bağlı can kayıplarında rekor artış yaşandı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 23 bin 232 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1 milyon 455 bin 22'ye ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 853 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 51 bin 306'ya yükseldiğini açıkladı.

İtalya'da salgının ikinci dalgasında 28 Mart'ta yaşanan 889 can kaybının ardından bugün en yüksek can kaybı yaşandı. Ülkedeki en yüksek can kaybı ise 27 Mart'ta 969 kişinin hayatını kaybetmesi ile kayıtlara geçmişti. İtalya'da son 24 saatte 189 bin 659 kişiye Covid-19 testi yapılırken, aktif Covid-19 hasta sayısının 798 bin 386 olduğu belirtildi.

YOĞUN BAKIMA ALINAN HASTA SAYISI 6'YA DÜŞTÜ

İtalya'da yoğun bakıma alınan hasta sayısında olumlu seyir devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 6 Covid-19 hastasının yoğun bakım ünitesine alındığını açıkladı. Yoğun bakıma alınan hasta sayısı, pazar günü 4 günlük düzenli azalma eğiliminin ardından 43'e yükselmiş ancak Pazartesi günü 9'a düşmüştü. Ülke genelinde toplam 3 bin 816 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.

CONTE: "NOEL'DE COVİD-19 ÖNLEMLERİ AB İLE KOORDİNELİ ALINACAK"

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte G20 Küresel Sağlık Zirvesi (Global Health Summit) kapsamında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Başbakan Conte görüşme sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Noel dönemindeki Covid-19 önlemlerinin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile koordinasyon içinde alınacağını duyurdu.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

İtalya'da Mart'tan bu yana Covid-19'a bağlı en yüksek can kaybı

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İtalya, Noel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da Mart'tan bu yana Covid-19'a bağlı en yüksek can kaybı - Son Dakika


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