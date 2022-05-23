İtalya'da maymun çiçeği vaka sayısı 4'e çıktı - Son Dakika
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İtalya'da maymun çiçeği vaka sayısı 4'e çıktı

23.05.2022 19:54
İtalya'da maymun çiçeği vaka sayısı 4'e çıktı

İtalya'da maymun çiçeği virüsü kaynaklı vaka sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

İtalya'da maymun çiçeği virüsü kaynaklı vaka sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Toskana Bölgesi'ndeki Arezzo kentinde 32 yaşında bir kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi. Söz konusu kişinin kısa süre önce İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki tatilinden döndüğü belirtildi.

Başkent Roma'nın da içinde olduğu Lazio Bölgesi'ndeki 3 vakaya ek olarak Toskana'da çıkan son vaka ile ülkede maymun çiçeği vaka sayısı 4'e ulaştı.

Bu arada, Lazio Bölgesi'nde maymun çiçeği vakası ile temaslı olan 15 kişinin de izolasyon altında olduğu kaydedildi.

İtalya'da ilk maymun çiçeği vakası, 19 Mayıs'ta yine Kanarya Adaları'ndan gelen bir kişide tespit edilmişti.

Avrupa Birliği'nin Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC) bugün paylaştığı bilgilere göre, maymun çiçeği virüsü, 15-23 Mayıs'ta Avrupa Birliği üyesi 8 ülkede 85 kişide tespit edildi.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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Kaynak: AA

Kanarya Adaları, İspanya, İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da maymun çiçeği vaka sayısı 4'e çıktı - Son Dakika


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