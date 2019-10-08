İtalya'da milletvekili ve senatör sayısı üçte bir oranında azaltıldı
1 saat önce
İtalyan parlamentosu milletvekili ve senatör sayısının üçte bir oranında azaltılmasını öngören reform tasarısını kabul etti
İtalyan parlamentosu milletvekili ve senatör sayısının üçte bir oranında azaltılmasını öngören reform tasarısını kabul etti.
İktidardaki sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi tarafından önerilen ve ülkedeki siyasi tabloyu temelden değiştirecek yasaya göre parlamentonun alt kanadındaki sandalye sayısı 630'dan 400'e; üst kanadındaki sandalye sayısı da 315'den 200'e düşürülecek.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:36
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