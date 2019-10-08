Son Dakika Haberleri: İtalya'da milletvekili ve senatör sayısı üçte bir oranında azaltıldı
Son Dakika Dünya İtalya'da milletvekili ve senatör sayısı üçte bir oranında azaltıldı

İtalya'da milletvekili ve senatör sayısı üçte bir oranında azaltıldı

1 saat önce

İtalyan parlamentosu milletvekili ve senatör sayısının üçte bir oranında azaltılmasını öngören reform tasarısını kabul etti

İtalya'da milletvekili ve senatör sayısı üçte bir oranında azaltıldı, System.String[]

İtalyan parlamentosu milletvekili ve senatör sayısının üçte bir oranında azaltılmasını öngören reform tasarısını kabul etti.


İktidardaki sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi tarafından önerilen ve ülkedeki siyasi tabloyu temelden değiştirecek yasaya göre parlamentonun alt kanadındaki sandalye sayısı 630'dan 400'e; üst kanadındaki sandalye sayısı da 315'den 200'e düşürülecek.

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Milletvekili, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:36 
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