İtalya'da milletvekili ve senatör sayısı üçte bir oranında azaltıldı

İtalyan parlamentosu milletvekili ve senatör sayısının üçte bir oranında azaltılmasını öngören reform tasarısını kabul etti.



İktidardaki sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi tarafından önerilen ve ülkedeki siyasi tabloyu temelden değiştirecek yasaya göre parlamentonun alt kanadındaki sandalye sayısı 630'dan 400'e; üst kanadındaki sandalye sayısı da 315'den 200'e düşürülecek.