İtalya'da muhalefetten hükümete 'Libya' eleştirisi: İkili oynama - Son Dakika
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İtalya'da muhalefetten hükümete 'Libya' eleştirisi: İkili oynama

6 saat önce

İtalya eski Başbakan Yardımcısı ve halihazırda ana muhalefet lideri Matteo Salvini, İtalya'nın Libya'da, hem Serrac hem de Hafter'in yanında yer alıp güvenilirliğini yitirdiğini öne sürerek, "Fransızlar, Türkler, Almanlar, İngilizler ise seçimini yaptı" dedi ve sadece oradaki meşru...

İtalya'da muhalefetten hükümete 'Libya' eleştirisi: İkili oynama, System.String[]

İtalya eski Başbakan Yardımcısı ve halihazırda ana muhalefet lideri Matteo Salvini, İtalya'nın Libya'da, hem Serrac hem de Hafter'in yanında yer alıp güvenilirliğini yitirdiğini öne sürerek, "Fransızlar, Türkler, Almanlar, İngilizler ise seçimini yaptı" dedi ve sadece oradaki meşru hükümetle görüşülmesi gerektiğinin altını çizdi. Salvini, ayrıca, "Türk ordusu Libya'ya kadar geliyorsa İtalya işini yapmamış demektir" ifadesini kullandı.

Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan aşırı sağdaki parti Lig'in lideri Matteo Salvini, eylülden beri görevde olan, Giuseppe Conte liderliğindeki popülist-merkez sol koalisyon hükümetini hedef aldı.

Libya'da ülkesinin artık nüfuzu olmadığına ilişkin açıklamaları hatırlatılan Salvini, "Libya meselesinde İtalyan girişimciler ve İtalyan kurumları bir kez daha hükümetimizin seçiminin bedelini ödüyor. Serrac'la buluşuyorlar, 'Serrac'layız' diyorlar, Hafter'le buluşuyorlar 'Hafter'le birlikteyiz' diyorlar. Fransızlar, Türkler, Almanlar, İngilizler ise seçimini yaptı, ama (Giuseppe) Conte liderliğindeki (Luigi) Di Maio, (Matteo) Renzi, (Nicola) Zingaretti hükümeti halen eski kafadalar; bir orada, bir buradalar. Bir öyle bir böyle yaparak herkesin gözünde güvenilirliğinizi kaybediyorsunuz," diye konuştu.

Kendisinin şu an hükümette olması halinde Libya konusunda nasıl bir tutum izleyeceğine ilişkin bir soruya da Salvini, Başbakanlığını Fayiz es-Serrac'ın yaptığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) işaret ederek, "Orada meşru bir hükümet var mı? Ben yasal olarak tanınan hükümetin temsilcisiyle; İçişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı, Başbakanı ile görüşüyordum hükümetteyken," diye yanıt verdi.

"TÜRK ORDUSU LİBYA'YA KADAR GELİYORSA İTALYA İŞİNİ YAPMAMIŞ DEMEKTİR"

Ocak ayı başında Başbakan Giuseppe Conte'nin, Roma'da Serrac'dan önce Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter ile görüşmesini de eleştiren Salvini, "İtalya Başbakanının, Chigi'de (Roma'daki başbakanlık sarayı) Libya Başbakanı'ndan önce Libya havaalanını bombalayan kişi ile görüşmesi gerçekten çok sürrealdi.

Doğal olarak sonrasında Libya Başbakanı Serraj da aynı gün planlanan görüşmeyi iptal etti," dedi.

Başbakan Conte ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun, Türkler de dahil Libya meselesinde pek çok muhatabıyla son haftalarda görüşmeler gerçekleştirdiği anımsatılan Matteo Salvini, "Onlarca uluslararası toplantı da yapsan ne yazık ki uluslararası alanda güvenilirliğinizi kaybettiğinizde işler daha da karışır ve bunun tamiri için zaman gerekir. Bugün, Libya'da ne yazık ki kimse için güvenilir bir muhatap değiliz. Türk ordusu çok daha uzaktan buraya, İtalya'nın önüne kadar geliyorsa, İtalya kendi işini yapmamış demektir," ifadelerini kullandı.

"Korkarım Libya sahnesi önümüzdeki aylarda büyük sorun olacak," diyen Salvini, çözümün ise Roma'dan geçmeyeceğinden emin olduğunu belirtti.

Halk desteği son bir yılda yüzde 17'den yüzde 32'lere çıkınca İtalya'da ilk parti konumuna yükselen ve Ağustos'ta düşene kadar bir yıl boyunca koalisyon hükümetinde yer alan Lig'in lideri Matteo Salvini, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) girişine sert bir şekilde karşı çıkıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Roma'daki Yabancı Basın Derneği'ndeki Matteo Salvini'nin basın toplantısından görüntüler.

- Salvini'nin Libya'ya ilişkin İtalyan hükümetini eleştirdiği açıklaması.

-Genel ve detay görüntüler.


Matteo Salvini, İtalya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:57 Kaynak: DHA
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