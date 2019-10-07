Son Dakika Haberleri: İtalya'da mültecileri taşıyan bot battı 13 kişi öldü
Son Dakika Dünya İtalya'da mültecileri taşıyan bot battı 13 kişi öldü

İtalya'da mültecileri taşıyan bot battı 13 kişi öldü

28 dakika önce

Akdeniz'de Tunus'tan İtalya'ya gitmekte olan mülteci botu battı, 13 kişinin öldüğü, 22 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

İtalya'da mültecileri taşıyan bot battı 13 kişi öldü, System.String[]

Akdeniz'de Tunus'tan İtalya'ya gitmekte olan mülteci botu battı, 13 kişinin öldüğü, 22 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

İtalya Sahil Güvenlik ekipleri  tarafından boğulmaktan kurtarılan mülteciler Lampedusa Adası'na getirilidi. Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı sözcüsü Charlie Yaxley, aralarında bebeklerin de olduğu 16 kişinin ise arandığı bildirdi.

İtalya, Tunus, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:37 Kaynak: DHA
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