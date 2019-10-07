İtalya'da mültecileri taşıyan bot battı 13 kişi öldü
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Akdeniz'de Tunus'tan İtalya'ya gitmekte olan mülteci botu battı, 13 kişinin öldüğü, 22 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:37 Kaynak: DHA
Akdeniz'de Tunus'tan İtalya'ya gitmekte olan mülteci botu battı, 13 kişinin öldüğü, 22 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.
İtalya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından boğulmaktan kurtarılan mülteciler Lampedusa Adası'na getirilidi. Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı sözcüsü Charlie Yaxley, aralarında bebeklerin de olduğu 16 kişinin ise arandığı bildirdi.
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