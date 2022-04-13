İtalya'da Mussolini'ye 98 yıl önce verilen "fahri vatandaşlık" unvanı geri alınamadı - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya'da Mussolini'ye 98 yıl önce verilen "fahri vatandaşlık" unvanı geri alınamadı

13.04.2022 21:24
İtalya'da Mussolini'ye 98 yıl önce verilen "fahri vatandaşlık" unvanı geri alınamadı

İtalya'da 1922-1943 yıllarında yönetimde olan faşist lider Benito Mussolini'ye kuzeydeki Carpi kenti tarafından 98 yıl önce verilen "fahri vatandaşlık" unvanın geri alınmasına yönelik önerge Carpi Belediye Meclisindeki oylamada kabul edilmedi.

İtalya'da 1922-1943 yıllarında yönetimde olan faşist lider Benito Mussolini'ye kuzeydeki Carpi kenti tarafından 98 yıl önce verilen "fahri vatandaşlık" unvanın geri alınmasına yönelik önerge Carpi Belediye Meclisindeki oylamada kabul edilmedi.

İtalya'nın İkinci Dünya Savaşı'na Nazi Almanyası ve Japonya ile beraber "Mihver" devletleri olarak girmesine yol açan dönemin faşist diktatörü Mussolini'ye Carpi kentinin verdiği "fahri vatandaşlık" unvanı, son yıllarda hep sol partilerce yönetilen kentte ve ayrıca ülke genelinde tartışma konusu oldu.

Gazzetta di Modena'nın haberine göre, Carpi kentinin merkez sol Demokratik Partiden (PD) belediye başkanı Alberto Bellelli'nin, Mussolini'ye 1924 yılında tevdi edilen "Carpi Fahri Vatandaşlık" unvanının geri alınmasına yönelik belediye meclisine sunduğu önerge, dün yapılan oylamada yeterli düzeyde kabul oyu alamadı.

Önergenin kabulü için 17 oy gerektiği fakat 16 oya ulaşıldığı, böylece "fahri vatandaşlık" unvanının Mussolini'de kalmaya devam edeceği belirtildi.

Aşırı sağcı partiler Lig ile İtalya'nın Kardeşleri (FdI) ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin oylamayı boykot ettiği bildirildi.

Oylamayı boykot eden meclis üyelerinin, önergeyi, İtalya'nın Nazi işgalinden Kurtuluş Günü olarak kutlanan 25 Nisan öncesi PD'nin bundan faydalanma çabası olarak değerlendirdiği basına yansıdı.

Belediye Başkanı Bellelli ise reddedilen önergesini yeniden vereceğini ifade etti.

YORUMLAR
500
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Barış için en çok çalışan ülke Türkiye İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Barış için en çok çalışan ülke Türkiye 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

Benito Mussolini, Faşist, İtalya, Nazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Mussolini'ye 98 yıl önce verilen 'fahri vatandaşlık' unvanı geri alınamadı - Son Dakika


Son Dakika
21:25 Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı geldi!
21:20 Uyuşturucu satıcısı, Yansı Dilan Özçolpan'ın evine giderken yakalandı! Adını O Ses Türkiye ile duyurmuştu
21:02 Turgut Özal'ın oğlu TEK Parti lideri Ahmet Özal: Cumhurbaşkanı adayı olursa Mansur Yavaş'ı destekleriz
20:19 Gültekin Uysal: Kast ettiğim kişiler, 6'lı masa etrafındaki liderler değil
19:43 ABD'de öğrencisini ölümden kurtaran öğretmen, izleyenlerin göğsünü kabarttı
19:34 13 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti, 5 bin 529 yeni vaka tespit edildi
19:33 Macron: Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkilerini yeniden düşünmesi gerekiyor
19:02 Rus birliklerinin Ukraynalı çocuğu bağlayıp gözleri önünde annesine tecavüz ettiği iddiası gündem oldu!
18:49 Hayat pahalılığından şikayet edenlere İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Oh olsun
18:37 Ukrayna'da tutuklanan Medvedçuk'un eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 21:31:53. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya'da Mussolini'ye 98 yıl önce verilen "fahri vatandaşlık" unvanı geri alınamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement