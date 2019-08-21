İtalya'da mutlu son: 19 gün sonra karaya ayak basan sığınmacıların sevinci
1 saat önce
İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında The Open Arms kurtarma gemisinde 19 gündür mahsur kalan çoğunluğu Afrika asıllı 100'e yakın sığınmacı gece saatlerinde sevinç gösterileri eşliğinde karaya ayak bastı.
İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında The Open Arms kurtarma gemisinde 19 gündür mahsur kalan çoğunluğu Afrika asıllı 100'e yakın sığınmacı gece saatlerinde sevinç gösterileri eşliğinde karaya ayak bastı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:03
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