İtalya'da neler oluyor! Bir futbolcu daha kendisine bahis oynamış

İtalya'da yasa dışı bahis soruşturmasının yankıları devam ederken, Roma'da forma giyen 21 yaşındaki Nicola Zalewski'nin de yasa dışı bahis oynadığı iddia edildi.

BİR İSİM DAHA ORTAYA ÇIKTI

Ünlülerin fotoğrafçısı olarak bilinen Fabrizio Corona yaptığı açıklamada, bahis skandalına karışan 4. futbolcunun Roma'da forma giyen Nicola Zalewski olduğunu öne sürdü.

KENDİNE BAHİS OYNADI

La Republica'da yer alan habere göre, Zalewski'nin, 22 Mayısta oynanan Roma- Salernitana maçında sarı kart göreceğine dair bahis aldı ve tam maç sona ererken 90+4. dakikada sarı kart gördü.