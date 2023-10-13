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İtalya'da neler oluyor! Bir futbolcu daha kendisine bahis oynamış - Son Dakika

İtalya'da neler oluyor! Bir futbolcu daha kendisine bahis oynamış

Son Güncelleme: 13.10.2023 21:30

İtalya'da futbolda yasa dışı bahis soruşturması devam ederken, Roma'da forma giyen Polonyalı genç oyuncu Nicola Zalewski'nin de yasa dışı bahis oynadığı iddia edildi. Juventus'ta forma giyen Nicola Fagioli ile başlayan yasa dışı bahis skandalına bir futbolcunun daha adı karıştı. Ünlülerin fotoğrafçısı Fabrizio Corona, bahis skandalına karışan 4. futbolcunun Roma'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Zalewski olduğunu iddia etti.

İtalya'da yasa dışı bahis soruşturmasının yankıları devam ederken, Roma'da forma giyen 21 yaşındaki Nicola Zalewski'nin de yasa dışı bahis oynadığı iddia edildi.

BİR İSİM DAHA ORTAYA ÇIKTI

Ünlülerin fotoğrafçısı olarak bilinen Fabrizio Corona yaptığı açıklamada, bahis skandalına karışan 4. futbolcunun Roma'da forma giyen Nicola Zalewski olduğunu öne sürdü.

KENDİNE BAHİS OYNADI

La Republica'da yer alan habere göre, Zalewski'nin, 22 Mayısta oynanan Roma- Salernitana maçında sarı kart göreceğine dair bahis aldı ve tam maç sona ererken 90+4. dakikada sarı kart gördü.

İtalya'da neler oluyor! Bir futbolcu daha kendisine bahis oynamış
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Hukuk

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Son Dakika Hukuk İtalya'da neler oluyor! Bir futbolcu daha kendisine bahis oynamış - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da neler oluyor! Bir futbolcu daha kendisine bahis oynamış - Son Dakika
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