İtalya'da neo-Nazi gruplara operasyon: Füze dahil çok sayıda savaş silahı ele geçirildi

İtalya'nın kuzeyinde neo-Nazi gruplara yönelik bir operasyonda, aralarında bir füze ve otomatik tüfeklerin de bulunduğu çok sayıda savaş silahı ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, 2001'de aşırı sağcı Forza Nuova (Yeni Güç) Partisi'nden Senato'ya aday olan eski gümrük müfettişi Fabio Del Bergiolo da yer alıyor.

Forli Havaalanı yakınlarındaki bir otelde gözaltına alınan diğer iki kişi ise 42 yaşındaki İsviçre vatandaşı Alessandro Monti ile 51 yaşındaki İtalyan Fabio Bernardi.

Gözaltına alınan kişilerin, bir hangarda bulunduğu bildirilen 800 kg ağırlığındaki füzeyi satmaya çalıştıkları iddia ediliyor.

İtalyan basını, füzeyi yaklaşık 470 bin Euro karşılığında satma girişimlerinin telefon dinlemesine takıldığını yazdı.

Füzeyi satın almakla ilgilenenler arasında yabancı bir hükümet yetkilisinin de bulunduğu öne sürüldü.

'Katar ordusunun kullandığı bir model'

"Terör ve organize suçlar" gibi özel operasyonlardan sorumlu polis birimi Digos tarafından Torino, Milano, Varese, Novara, Forli ve Pavia'da düzenlenen operasyonda silahların yanı sıra faşist ve Nazi sembollü propaganda malzemeleri de bulundu.

Torino Emniyet Müdürü Giuseppe DeMatteis operasyonda, füze ile birlikte 20'den fazlası savaş silahı kategorisinde olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

Füzenin Fransa yapımı olduğu ve Katar ordusu tarafından kullanılan bir model olduğu belirtildi.

Operasyonda, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde savaşan Rusya yanlısı örgütlerle bağlantılı olduğundan şüphelenilen gruplar hedef alındı.

İtalyan basını, bu gruplar arasında Juventus takımının bir fanatik grubunun da yer aldığını yazdı.