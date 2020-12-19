İtalya'da Noel ve yılbaşı döneminde genel kapama tedbirleri uygulanacak - Son Dakika
BBC

İtalya'da Noel ve yılbaşı döneminde genel kapama tedbirleri uygulanacak

19.12.2020 13:17
İtalya'da Noel ve yılbaşı döneminde genel kapama tedbirleri uygulanacak, System.String[]

İtalya'da Noel ve yılbaşı döneminde koronavirüs vaka ve ölümlerinin artması endişesiyle, tatil günlerinde genel kapama tedbirleri uygulanması kararı alındı.

İtalya'da Noel ve yılbaşı döneminde koronavirüs vaka ve ölümlerinin artması endişesiyle, tatil günlerinde genel kapama tedbirleri uygulanması kararı alındı.

Başbakan Giuseppe Conte tarafından dün gece açıklanan "Noel kararnamesi", 21 Aralık-6 Ocak dönemini kapsayan bir dizi yeni tedbir içeriyor. Kararnameye göre ülke genelinde bu tarihler arasında bölgeler arası seyahat yasaklanacak.

24-27 Aralık, 31 Aralık-3 Ocak ve 5-6 Ocak tarihlerinde genel kapama tedbirleri uygulanacak. Bu tatil günlerinde tüm ülke, en sıkı kısıtlayıcı tedbirlerin uygulandığı "kırmızı bölge" ilan edilecek.

Bu tarihlerde restoranlar, barlar kapanacak veya yalnızca paket servisi hizmeti verebilecek. Eczane, market, kuaför gibi birkaç istisna dışında işyerleri ve mağazalar kapatılacak.

İnsanların dışarı çıkmasına yalnızca iş ve sağlık gibi gerekçelerle zorunlu olması halinde izin verilecek. Tek başına olmak kaydıyla açık havada sportif faaliyetler yapılabilecek.

Evlerde misafir ağırlanmasına limitler dahilinde izin verilecek, tatil günlerinde evlerde en fazla 2 yetişkin misafir kabul edilebilecek.

28-30 Aralık ve 4 Ocak tarihlerinde ise tedbirlerin kısmen hafifletildiği "turuncu bölge" uygulamasına geçilecek. Bu dönemde mağazalar yeniden açılacak ve insanların yaşadıkları kent içinde seyahat etmesinin önündeki kısıtlamalar kaldırılacak.

'Kabusun sonu yakın'

Başbakan Conte, uzmanların Noel ve yılbaşı tatili döneminde salgın eğrisinin büyük artış göstermesinden endişe ettiğini ve bu nedenle bu ek tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Conte, bu tedbirlerden ekonomik zarar görecek olan restoran ve barlara destek amacıyla 645 milyon euro'luk bir paket hazırladıklarını da belirtti.

Başbakan, koronavirüs aşıları sayesinde "bu kabusun sonuna yaklaşıldığını" da vurguladı.

İtalya'da Sağlık Bakanlığı tarafından son olarak dün açıklanan verilere göre ülkede Covid-19 nedenli can kayıpları bir günde 674 artarak 67 bin 894'e yükseldi. Vaka sayısı da bir günde 17 bin 992 artışla 1 milyon 921 bin 778'e ulaştı.

Dünya çapındaki koronavirüs verilerini toplayan Johns Hopkins Üniversitesi'nin hazırladığı tabloya göre İtalya halen Avrupa'da pandemide en fazla can kaybının kayıtlara geçtiği ülke konumunda.

İtalya'da Noel ve yılbaşı döneminde genel kapama tedbirleri uygulanacak

Koronavirüs, Başbakan, İtalya, Noel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya'da Noel ve yılbaşı döneminde genel kapama tedbirleri uygulanacak - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

YouTube'un en çok kazananı değişmedi: 9 yaşındaki Ryan bir yılda 225 milyon TL kazandı Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar Ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazan polisler, Bakan Soylu'nun tarihi konuşmasına gönderme yaptı Partililerini 'koltuk sevdasına düşmekle' eleştirmişti! Muhittin Böcek, başka partiye geçeceği iddialarını yalanladı Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! "Sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüne tükürmüş Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız
Atlanta Hawks, Rajon Rondo'ya darp ve komplo suçundan dava açıldı Atlanta Hawks, Rajon Rondo'ya darp ve komplo suçundan dava açıldı         
13:22
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiasında içlerinde eski eşinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiasında içlerinde eski eşinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı         
11:20
8 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'te koronavirüs yoğun bakım servisindeki patlama sonrası ilk görüntüler 8 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'te koronavirüs yoğun bakım servisindeki patlama sonrası ilk görüntüler         
11:04
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
TCMB reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yükseltti TCMB reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yükseltti         
09:23
En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı         
08:44
Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak         
08:44
Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı         
08:36
Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu         
08:34
Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar         
08:17
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti         
08:09
Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı?         
18:08
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı         
13:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 13:33:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da Noel ve yılbaşı döneminde genel kapama tedbirleri uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei