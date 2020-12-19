İtalya'da Noel ve yılbaşı döneminde Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılacak - Son Dakika

İtalya'da Noel ve yılbaşı döneminde Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılacak

19.12.2020 01:31
İtalya'da Noel ve yılbaşı döneminde Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılacak, System.String[]

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ocak ayında faaliyetlerin yeniden başlayabilmesi için Noel Bayramı ve yılbaşı tatil dönemine yönelik tedbirleri sıkılaştırmaya gittiklerini söyledi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ocak ayında faaliyetlerin yeniden başlayabilmesi için Noel Bayramı ve yılbaşı tatil dönemine yönelik tedbirleri sıkılaştırmaya gittiklerini söyledi.

Conte, başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısıyla, kamuoyunda bir süredir tartışılan tatil dönemine yönelik ek tedbirleri açıkladı.

Salgının bütün Avrupa'yı zorlamaya devam ettiğini belirten Conte, "Virüsün dolaşımı her yerde devam ediyor. Bu nedenle bizim uzmanlarımızın da, Noel döneminde enfeksiyonların artış göstereceğine dair endişeleri var." dedi.

Bugünkü kararların ağırlığına dikkati çeken Başbakan, "Bu kolay bir karar değil. Acı verici. Ocak ayında faaliyetlerin yeniden başlamasını göz önünde bulundurursak, kendimizi daha iyi korumak için gerekli şekilde tedbirleri güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

Sosyalleşmeyi ve serbest dolaşımı sınırlandırmak üzere Noel ve yılbaşı tatil dönemini kapsayan tarihlerde, ülkenin bütünüyle kırmızı bölge olacağını söyleyen Conte, "Evden sadece iş ve sağlık gereksinimleri için çıkılabilecek. Evlerde, sokağa çıkma yasağı olmayan saatlerde dışarıdan 2 kişi ağırlanabilir. Bu tedbirlerle, Noel döneminde sosyalleşmeyi azaltmayı düşündük." ifadelerini kullandı.

Conte, tatil günleri olan 24-25-26-27-31 Aralık ile 1-2-3-5-6 Ocak 2021 tarihlerinde ülke genelinin kırmızı bölge olacağını, buna göre bölgeler ve şehirler arası seyahatin acil durumlar haricinde kısıtlanacağını, gece sokağa çıkma yasağının (22.00-05.00) süreceğini, bar, restoran ve estetik merkezlerinin kapalı kalacağını, sadece süpermarket, eczane ve kuaförlerin açık olacağını söyledi.

Başbakan, 28-30 Aralık ile 4 Ocak 2021 tarihlerinde ise ülke genelinin, kırmızıya nazaran önlemlerin biraz daha gevşetildiği turuncu kategoriye alınacağını ve birbirine 30 kilometre mesafedeki 5 bin nüfuslu küçük beldeler arasında seyahatin mümkün olacağını açıkladı.

Bugüne kadar uygulamaya koydukları önlemlerin işlediğini dile getiren Conte, vatandaşların da bunlara uyması sayesinde virüs bulaşma katsayısı Rt'nin 1,7'den 0,86'ya kadar düştüğünü kaydetti.

Restoran ve bar gibi işletmelerin yaşadığı ekonomik güçlükleri anladıklarını ve onların yanında olduklarını ifade eden Conte, bu işletmeler için 645 milyon avro tahsis ettiklerini açıkladı.

"Aşı, zorunlu olmayacak"

Avrupa'da ve İtalya'da 27 Aralık'ın "Aşı Günü" olacağına dikkati çeken Conte, 27 Aralık'ta yapılacak ilk aşılarla problemin hemen çözülmeyeceğini ifade etti.

Conte, aşının zorunlu değil, isteğe bağlı olacağını da yineledi.

İtalya'nın, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısıyla Avrupa'da birinci ülke konumunda olması hatırlatılan Giuseppe Conte, "Bu, bizim için açık bir yara olmaya devam edecek. Yaşlı bir nüfusumuz var. Dünyada Japonya'dan sonra en yaşlı nüfusa sahip ülkeyiz ama aynı zamanda ölümler farklı nedenlerden kaynaklanıyor." yanıtını verdi.

Conte, bu tedbirler kapsamında evlere polis göndermeyi düşünmediklerini, ancak ülke genelinde serbest dolaşımı ve seyahati kısıtlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Kovid-19 salgınının resmen başladığı şubat ayından bu yana, ülkede 67 bin 894 kişi yaşamını yitirirken, 1 milyon 921 bin 778 vaka kaydedildi.

İtalya, Aralık, Ocak, Noel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Noel ve yılbaşı döneminde Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü oyuncu Halle Berry, arkadaşın eski sevgilisiyle çıkmanın çok büyük bir günah olduğunu söyledi Arkadaşı tarafından dolandırılan eski F.Bahçeli Mehmet Topuz'un 2 milyon 350 bin lirası hiç oldu Meral Akşener'den "AK Parti-İYİ Parti ittifakı olabilir mi?" sorusuna yanıt: İttifak değil masa kurulabilir Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan el ele fotoğraf Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye mesaj: İlişkilere yeniden yön vermek için hala şans var Arzu Sabancı'nın yılbaşı esprisi güldürmedi! Sosyal medyada alay konusu oldu Yayıncı kuruluş tarihi protestoya böyle sansür uyguladı Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü
Dortmund'lu Moukoko, 5 gün önce Leverkusen'li Wirtz'in kırdığı rekoru attığı golle eline geçirdi Dortmund'lu Moukoko, 5 gün önce Leverkusen'li Wirtz'in kırdığı rekoru attığı golle eline geçirdi         
00:29
Sağlık Bakanı Koca, 5 kentimize güzel haberi verdi! İşte illerin son koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Koca, 5 kentimize güzel haberi verdi! İşte illerin son koronavirüs verileri         
23:43
Kayıp kadın mahalleliyi seferber etti! Jandarmanın ısrarlı çalışması sonucu bulundu Kayıp kadın mahalleliyi seferber etti! Jandarmanın ısrarlı çalışması sonucu bulundu         
23:37
Kayıp Mustafa Özbay'la ilgili 4 kişinin serbest kalmasının ardından Deregümü köyü karıştı Kayıp Mustafa Özbay'la ilgili 4 kişinin serbest kalmasının ardından Deregümü köyü karıştı         
23:14
Rıdvan Dilmen'den Terim'e sert eleştiri: Fatih Hoca takımın başında olmalıydı Rıdvan Dilmen'den Terim'e sert eleştiri: Fatih Hoca takımın başında olmalıydı         
22:49
Kameraya çırılçıplak poz veren Berrak Tüzünataç, vücudundaki yazıların nedenini anlattı Kameraya çırılçıplak poz veren Berrak Tüzünataç, vücudundaki yazıların nedenini anlattı         
21:42
Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı         
19:23
Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı?         
18:08
Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı         
16:07
TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi         
15:47
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu         
15:22
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı         
07:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 01:39:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da Noel ve yılbaşı döneminde Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei