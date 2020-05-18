İtalya?da normalleşmede 3?üncü aşamaya geçildi - Son Dakika

İtalya?da normalleşmede 3?üncü aşamaya geçildi

İtalya'da yeni koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarında düşüş görülmesiyle birlikte yerel yetkililer, bu haftadan başlamak üzere bazı kısıtlamaları kaldırıyor.

İtalya?da normalleşmede 3?üncü aşamaya geçildi, System.String[]

İtalya'da yeni koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarında düşüş görülmesiyle birlikte yerel yetkililer, bu haftadan başlamak üzere bazı kısıtlamaları kaldırıyor. Bunlar arasında eğlence mekanlarının, restoranların, kuaförlerin ve diğer işletmelerin yeniden açılması yer alıyor.

Kiliseler ve müzelerin de kapılarını açacağı belirtilirken, başkent Roma'da dünyadaki en uzun koronavirüs karantinasının hafifletilmesinden sonra normal yaşama devam edildi. Aziz Petrus Bazilikası'nın da dezenfeksiyondan sonra tekrar açılacağı ve halk ayinleri için de ateş ölçüm kontrollerinin yapılacağı ifade edildi. Ayrıca, Roma'da çok sayıda restoran ve eğlence mekanlarının normal faaliyete döneceği belirtildi.


Koronavirüs, İtalya, Roma, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 03:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İtalya?da normalleşmede 3?üncü aşamaya geçildi - Son Dakika Dünya

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