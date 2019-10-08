Son Dakika Haberleri: İtalya'da 'Öcalan'a fahri hemşerilik' verilmesine Türkiye'den tepki
Son Dakika Dünya İtalya'da 'Öcalan'a fahri hemşerilik' verilmesine Türkiye'den tepki

İtalya'da 'Öcalan'a fahri hemşerilik' verilmesine Türkiye'den tepki

26 dakika önce

Türkiye, İtalya'nın Berceto ilçesinde, PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmesini şiddetle kınadı.

İtalya'da 'Öcalan'a fahri hemşerilik' verilmesine Türkiye'den tepki, System.String[]

Türkiye, İtalya'nın Berceto ilçesinde, PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmesini şiddetle kınadı.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İtalya'nın Emilia Romagna Bölgesi'nde yer alan Parma vilayetinin ilçesi olan Berceto Belediye Meclisince 5 Ekim'de terörist başı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmiş olmasını şiddetle kınıyoruz. 40 bini aşkın masum insanı hunharca katletmiş ve AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın elebaşını meşrulaştırmaya yönelik hiçbir girişim kabul edilemez." ifadeleri yer aldı.

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Avrupa Birliği, Türkiye, İtalya, PKK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:36 
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