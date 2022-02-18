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İtalya'da öğrenciler hükümeti ve Eğitim Bakanı'nı protesto etmek için meydanlara indi - Son Dakika

İtalya'da öğrenciler hükümeti ve Eğitim Bakanı'nı protesto etmek için meydanlara indi

18.02.2022 16:55
İtalya'da öğrenciler hükümeti ve Eğitim Bakanı'nı protesto etmek için meydanlara indi

İtalya'da öğrenciler, kısa süre önce iki öğrencinin iş deneyimi için gittiği stajda hayatını kaybetmesi ve bu stajlarda öğrencilere yönelik gerekli önlemlerin alınmamasını, pek çok şehirde düzenledikleri yürüyüşle protesto etti.

İtalya'da öğrenciler, kısa süre önce iki öğrencinin iş deneyimi için gittiği stajda hayatını kaybetmesi ve bu stajlarda öğrencilere yönelik gerekli önlemlerin alınmamasını, pek çok şehirde düzenledikleri yürüyüşle protesto etti.

Başkent Roma başta olmak üzere Milano, Torino, Napoli, Palermo ve Floransa'nın da aralarında bulunduğu 40'tan fazla şehirde öğrenciler protesto yürüyüşü yaptı.

Roma'daki yürüyüş, kent merkezindeki Vittorio Emanuele Meydanı'ndan Venedik Meydanı'na kadar sürdü. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yürüyüşte öğrenciler, kısa süre önce, stajda hayatlarını kaybeden 18 yaşındaki Lorenzo Parelli ve 16 yaşındaki Giuseppe Lenoci'yi andı.

Protestocular, çalışma hayatında öğrencilere yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını istedi ve hükümet ile Eğitim Bakanı Patrizio Bianchi'yi protesto etti.

Roma'daki yürüyüşe katılan öğrencilerden Livia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetkililerin kendilerini dinlemediğini ve artık yorulduklarını, daha iyi bir okul istediklerini söyledi.

Laura da arkadaşı Livia'nın söylediklerine katıldığını belirterek "Yakın zamanda iki öğrenci öldü. Bir sonraki hangimiz olacak bilemeyiz. Bu ben olabilirim, Livia olabilir ya da başka biri. Rahatsız edici bir durumdayız." dedi.

Laura, "Okullarda yapısal sorunlar var, taşlar düşüyor. PNRR'den (AB Kurtarma Fonu) gelecek kaynağı dijitalleşmeye ayırıyorlar. Duvarın yıkıldığı bir yerde yeni bir bilgisayarla ben ne yapacağım ya da tuvaletinin tavanından karıncaların düştüğü okulda ne yapacağım ki benim okulum bu durumda. Bu mümkün değil ve somut bir yanıt alana kadar da durmayacağız. Bize kaynak ayırmaları lazım." diye konuştu.

Bir diğer öğrenci Rebecca da okulların iyi idare edilmediğini belirterek, "İş kazalarında 2 öğrenci arkadaşımız öldü. Bu kabul edilemez. Bugün onlar için indim meydana." ifadelerini kullandı.

Başkentteki yürüyüşte geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

Bu arada, Roma'daki yürüyüşe bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının da flamalarıyla katıldıkları görüldü.

Diğer yandan, Torino kentindeki öğrenci protestosu da olaylı geçti. Bir grup öğrencinin, İtalyan Sanayiciler Konfederasyonu binasına girmeye çalıştığı, polisin öğrencilere copla müdahale ettiği belirtildi. Olaylar sırasında en az 7 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.

Milano'da da izinsiz şekilde Buenos Aires caddesini trafiğe kapatmaya çalışan bir grup öğrenciye güvenlik güçleri müdahale etti.

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Protesto, İtalya, Milano, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da öğrenciler hükümeti ve Eğitim Bakanı'nı protesto etmek için meydanlara indi - Son Dakika


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