İtalya'da öğrenciler iklim değişikliğiyle mücadele için meydanlara indi - Son Dakika
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İtalya'da öğrenciler iklim değişikliğiyle mücadele için meydanlara indi

25.03.2022 16:44

İtalya'da öğrenciler iklim değişikliğine dikkat çekmek için "Gelecek için Cumalar" adıyla kortej ve miting düzenledi.

İtalya'da öğrenciler iklim değişikliğine dikkat çekmek için "Gelecek için Cumalar" adıyla kortej ve miting düzenledi. Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da yaklaşık 2 bin kadar öğrenci, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi için yürüdü. Milano caddelerinde yürüyen ve kent merkezindeki Duomo meydanına kadar gelen öğrencilerin Rusya- Ukrayna savaşını protesto eden dövizler taşıdıkları görüldü.

İtalya'da öğrenciler iklim değişikliğiyle mücadele için meydanlara indi
İtalya'da öğrenciler iklim değişikliğiyle mücadele için meydanlara indi
İtalya'da öğrenciler iklim değişikliğiyle mücadele için meydanlara indi

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Milano, Miting, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da öğrenciler iklim değişikliğiyle mücadele için meydanlara indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da öğrenciler iklim değişikliğiyle mücadele için meydanlara indi - Son Dakika
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