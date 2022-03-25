İtalya'da öğrenciler iklim değişikliğine dikkat çekmek için "Gelecek için Cumalar" adıyla kortej ve miting düzenledi. Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da yaklaşık 2 bin kadar öğrenci, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi için yürüdü. Milano caddelerinde yürüyen ve kent merkezindeki Duomo meydanına kadar gelen öğrencilerin Rusya- Ukrayna savaşını protesto eden dövizler taşıdıkları görüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İtalya'da öğrenciler iklim değişikliğiyle mücadele için meydanlara indi - Son Dakika