İtalya'da ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İtalya'da ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi - Son Dakika Ekonomi

İtalya'da ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi

40 dakika önce

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldi.

İtalya'da ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldi.

İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:44 
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