İtalya'da ölü sayısı 11'e yükseldi; 'Covid-19 nedeniyle komşularla sınırlar kapatılmayacak'

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.



Koronavirüs vakaları ve ölümlerinin geçen cumadan bu yana arttığı ülkede ölü sayısı dün itibariyle çift haneli rakamlara ulaştı.