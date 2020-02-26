İtalya'da ölü sayısı 11'e yükseldi; 'Covid-19 nedeniyle komşularla sınırlar kapatılmayacak' - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya'da ölü sayısı 11'e yükseldi; 'Covid-19 nedeniyle komşularla sınırlar kapatılmayacak' - Son Dakika Dünya

İtalya'da ölü sayısı 11'e yükseldi; 'Covid-19 nedeniyle komşularla sınırlar kapatılmayacak'

6 saat önce

Koronavirüs vakaları ve ölümlerinin geçen cumadan bu yana arttığı ülkede ölü sayısı dün itibariyle çift haneli rakamlara ulaştı.

İtalya'da ölü sayısı 11'e yükseldi; 'Covid-19 nedeniyle komşularla sınırlar kapatılmayacak', System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.


Koronavirüs vakaları ve ölümlerinin geçen cumadan bu yana arttığı ülkede ölü sayısı dün itibariyle çift haneli rakamlara ulaştı.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:42 
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