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İtalya'da ölü sayısı 11'e yükseldi; 'Covid-19 nedeniyle komşularla sınırlar kapatılmayacak'
6 saat önce
Koronavirüs vakaları ve ölümlerinin geçen cumadan bu yana arttığı ülkede ölü sayısı dün itibariyle çift haneli rakamlara ulaştı.
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Koronavirüs vakaları ve ölümlerinin geçen cumadan bu yana arttığı ülkede ölü sayısı dün itibariyle çift haneli rakamlara ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:42
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