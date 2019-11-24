İtalya'da olumsuz hava koşulları

Olumsuz hava koşullarının etkiliği olduğu İtalya'da, Torino- Savona kara yolundaki viyadük, toprak kayması sebebiyle çöktü.

Ülke genelinde son birkaç haftadır hava koşulları, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.



İtalyan basınındaki haberlerde, aşırı yağışın etkisini gösterdiği kuzeybatıda bulunan Savona ile Torino kentleri arasındaki A6 otoyolunun Torino istikametindeki viyadüğün çöktüğü bildirildi.

İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada, olayda ölen ya da yaralanan bulunmadığı, viyadükteki çökmenin toprak kaymasından kaynaklandığı belirtildi.

Viyadükteki çökme nedeniyle otoyolun çift yönlü ulaşıma kapandığı ifade edildi.

Venedik'te su seviyesi 129 santimetreye kadar yükseldi

Piemonte bölgesinden geçen ülkenin en büyük nehri Po'nun debisinin, Torino Vadisi'nde yükseldiği ve kritik seviyeye yaklaştığı kaydedildi.



Aynı bölgedeki Sezzadio kasabası yakınlarından geçen Bormido Irmağı'nın sularına kapılan bir kadından da haber alınamadığı bildirildi.

Ülkede geçen hafta suların, son 53 yılın en yüksek ikinci seviyeye ulaşmasıyla gündeme gelen Venedik kentinde de yağışlı havanın etkisiyle su seviyesi sabah saatlerinde 129 santimetreye kadar yükseldi. Su seviyesinin yükselmesinin öğleden sonra durduğu bildirildi.

Ülkenin kuzeybatısındaki dağlık Valle d'Aosta bölgesinde de çığ düşmesi sebebiyle bazı yerleşim yerlerine ulaşımın sağlanamadığı kaydedildi.