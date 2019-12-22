İtalya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 kişi öldü - Son Dakika
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İtalya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 kişi öldü

6 saat önce

İtalya'da hafta sonu etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

İtalya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 kişi öldü, System.String[]

İtalya'da hafta sonu etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Napoli'de kuvvetli rüzgar nedeniyle ağacın üzerine devrildiği 62 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Dün de 2 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, olumsuz hava koşulları sebebiyle ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

İtalya'da dün Friuli Venezia Giulia bölgesinde arabasını çekmeye çalışırken sele kapılan bir kişi ile Toskana bölgesinde nehre düşen bir motosikletli ölmüştü.

Öte yandan, Sardinya Adası'ndaki Cagliari Limanı'na yükünü boşalttıktan sonra İspanya'ya doğru hareket eden İtalyan bandıralı "CDRY BLUE" isimli ticari gemi, denize açıldıktan kısa süre sonra aşırı dalga ve kuvvetli rüzgar nedeniyle limana dönmek istedi. Gemi, limana ulaşamadan deniz ve kayalıklar arasında sıkıştı, 12 kişilik mürettebat İtalya Sahil Güvenlik ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Napoli, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:00 Kaynak: AA
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