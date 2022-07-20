Son dakika gündem: İtalya'da orman yangınlarında yaklaşık 400 hektar alan kül oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: İtalya'da orman yangınlarında yaklaşık 400 hektar alan kül oldu

20.07.2022 10:57

Son dakika habere göre - İtalya'da orman yangınlarında yaklaşık 400 hektar alan kül oldu İtalya'da devam eden orman yangınlarında Toskana bölgesindeki Massarosa tepelerinde yaklaşık 400 hektar alan küle döndü.

- İtalya'da orman yangınlarında yaklaşık 400 hektar alan kül oldu

ROMA - İtalya'da devam eden orman yangınlarında Toskana bölgesindeki Massarosa tepelerinde yaklaşık 400 hektar alan küle döndü.

Avrupa ülkelerinde sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları devam ediyor. İtalya'da Toskana bölgesinde yer alan Lucca'ya bağlı Massarosa tepelerinde pazartesi günü çıkan orman yangınları hala kontrol altına alınamadı. Massarosa'da 100'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Toskana Bölge Başkanı Eugenio Giani, "Bu korkunç bir yangın" ifadelerini kullanarak, yaklaşık 400 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı. Alevlerin risk oluşturduğu evlerin boşaltıldığını aktaran Giani, söndürme çalışmalarının 5 uçak ve 5 helikopterle sürdürüldüğünü kaydetti.

Ülkenin kuzeydoğusu ile kuzeybatısını birbirine bağlayan A4 otoyolunun bazı bölümleri de Trieste ile Gorizia arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Fransa'daki orman yangınlarında 19 bin 300 hektar alan kül oldu Son dakika haberi... Fransa'daki orman yangınlarında 19 bin 300 hektar alan kül oldu Son dakika haberleri | İspanya'daki orman yangınında 2 bin hektarlık alan küle döndüYangında kundaklama şüphesi Son dakika haberleri | İspanya'daki orman yangınında 2 bin hektarlık alan küle döndüYangında kundaklama şüphesi
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İtalya'da orman yangınlarında yaklaşık 400 hektar alan kül oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:02 Ali Koç ile Mesut Özil, ayrılık sonrası ilk kez cenazede karşılaştı
16:59 1975'ten bu yana en sıcak günleri yaşayan İspanya'da sıcak hava dalgası sebebiyle en az 500 kişi yaşamını yitirdi
16:48 AB tutuştu! Gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltması istendi: Rusya üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor
14:31 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Arjantinli yıldız Dybala yeni takımına imzayı attı
16:33 Cüzdanını takside düşüren futbolcu Neuer, kendisine cüzdanını teslim eden taksiciyi mutlu edemedi: Tam bir hayal kırıklığı!
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ironik KYK cevabı: O söyledi ben de yaptım
16:23 Bursa'da seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı! Alevlerin arasına dalan araç sahibi canını hiçe sayarak otomobili durdurdu
16:13 Herkes kimliğini merak ediyor! İşte 'yaşayan en çekici kadın' seçilen isim
16:01 Trabzonspor'un 28 yaşındaki kalecisi takımdan ayrıldı! Deneyimli eldiven yeni kulübüne imzayı attı
16:01 Narkozun etkisindeki genç, ameliyat bitiminde ezan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 17:10:08. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: İtalya'da orman yangınlarında yaklaşık 400 hektar alan kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement