İtalya'da Orta Doğu'da ateşkese destek, İsrail'e boykot çağrısı mitingi - Son Dakika

İtalya'da Orta Doğu'da ateşkese destek, İsrail'e boykot çağrısı mitingi

21.05.2021 22:55
İtalya'da Orta Doğu'da ateşkese destek, İsrail'e boykot çağrısı mitingi, System.String[]

İtalya'nın Bolonya kentinde İsrail'le Filistinli gruplar arasında varılan ateşkese destek ve İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarını protesto amacıyla gösteri düzenlendi.

İtalya'nın Bolonya kentinde İsrail'le Filistinli gruplar arasında varılan ateşkese destek ve İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarını protesto amacıyla gösteri düzenlendi.

Kent merkezindeki Dell'Unita meydanında toplanan binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına tepki gösterirken, ateşkesten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin", "Hepimiz Filistinliyiz" sloganları atarken konuşmalarında İsrail'e verilen tepkinin insanlık meselesi olduğunu belirtti. Göstericiler, mitingde Fatiha da okudu.

Yürüyüşün koordinatörü Sendikalar Birliği (USB) Başkanı Federico Fornasari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteriye İtalyanların yanı sıra Filistinlilerin ve diğer pek çok ülke vatandaşlarının katıldığının altını çizerek renk, etnik köken ve din fark etmeksizin batı emperyalizminin bölgedeki taşeronu olan İsrail'e karşı tek yumruk olduklarını söyledi.

Fornasari, "Her ne kadar fiziken uzak olsak da oradaki arkadaşlarımız sayesinde İsrail'in zulmünü, apartheid rejimini, uygulanan etnik temizliği yakinen biliyoruz ve öz savunma propagandasına inanmıyoruz. Biz aynı dünyanın insanlarıyız, bütün ezilenlerin yanındayız. Dün gece yürürlüğe giren ateşkes akan kanı durduğu için memnun olsak da kalıcı ve onurlu bir barışa kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Fornasari, ateşkesin olumlu bir gelişme olduğunu ancak sürekli bir barış için tam ve bütün bağımsız Filistin devletinin kurulup İsrail tarafından tanınmasının şart olduğunu ifade etti.

Gösteride yapılan basın açıklamasında da şu ifadeler yer aldı:

"İsrail'in kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinlileri 12 gün boyunca korkunç şiddete, yıkıma ve ölüme maruz bırakmasının ardından varılan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Bununla birlikte, bu ateşkes, apartheid rejimini ve Filistin'de sömürgeciliğin acımasızlığını sona erdirmiyor. Adalet istiyoruz ve adalet olmadan gerçek barış olmayacağını biliyoruz. Uluslararası toplum, İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporlarına rağmen, İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları ve Filistinlilere yönelik zulmünü görmezden gelmeye devam ediyor. Hükümetlerin, kurumların ve şirketlerin İsrail'in politikalarıyla suç ortaklığı karşısında verilecek cevap uluslararası sivil toplumun Filistin halkıyla dayanışması, İsrail'e ve destekçilerine karşı boykot uygulamasıdır."

Filistin, İtalya, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Orta Doğu'da ateşkese destek, İsrail'e boykot çağrısı mitingi - Son Dakika


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