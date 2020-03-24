İtalya'da otoyollardaki akaryakıt istasyonları kapatılıyor - Son Dakika
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İtalya'da otoyollardaki akaryakıt istasyonları kapatılıyor

6 saat önce

İtalya'da korona virüsü nedeniyle hızla artan ölü ve vaka sayıları nedeniyle akaryakıt istasyonları Çarşamba gününden itibaren kapatılacak.

İtalya'da otoyollardaki akaryakıt istasyonları kapatılıyor, System.String[]

İtalya'da korona virüsü nedeniyle hızla artan ölü ve vaka sayıları nedeniyle akaryakıt istasyonları Çarşamba gününden itibaren kapatılacak.


Korona virüsünün Avrupa'daki merkezi haline gelen İtalya, ülke genelinde alınan yeni tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeye çalışıyor. İtalya'da Çarşamba gününden sonra otoyollardaki benzin istasyonlarının kapatılmasına karar verildi. Yasağın bununla da sınırlı kalmayacağını belirten sektör yetkilileri, kararın ülkedeki diğer benzin istasyonlarının da kapanmasına kadar gideceğini belirtti. Yetkililer, getirilen kapatma kararıyla halkın başka yerlere seyahatine sınırlama getirileceğini, böylelikle virüsün daha fazla yayılmasının engellenmesinin hedeflendiğini ifade etti. - ROMA

Çarşamba, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:58 Kaynak: İHA

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