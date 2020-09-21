İtalya'da parlamenter sayısının azaltılması referandumda kabul edildi - Son Dakika

İtalya'da parlamenter sayısının azaltılması referandumda kabul edildi

İtalya'da parlamenter sayısının azaltılmasına yönelik anayasa değişikliği referandumunda oy kullanma işlemi sona ererken, sandık çıkış anketlerine göre "Evet" oyları yüzde 70 civarında bulunuyor.

İtalya'da parlamenter sayısının azaltılması referandumda kabul edildi, System.String[]

İtalya'da parlamenter sayısının azaltılmasına yönelik anayasa değişikliği referandumunda oy kullanma işlemi sona ererken, sandık çıkış anketlerine göre "Evet" oyları yüzde 70 civarında bulunuyor.

Çift kanatlı parlamenter sistemle idare edilen ülkede, Senatodaki sandalye sayısını 315'ten 200'e, 630 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin mevcudiyetini de 400'e düşüren kanuni düzenlemeye ilişkin referandum ile bazı bölgelerdeki yerel yöneticileri belirlemeye yönelik seçimlerde iki gündür süren oy verme işlemi 15.00'te (TSİ 16.00) sona erdi.

İçişleri Bakanlığının açıkladığı veriye göre, anayasa referandumuna katılım yüzde 53,11 dolayında gerçekleşti. Oy sayım işlemlerinin devam ettiği ülkede ilk sonuçlara göre, "Evet" oyları yüzde 69,39 düzeyinde bulunuyor.

Parlamenter sayısının azaltılmasına ilişkin yasanın hazırlanmasında ve parlamentoda kabul edilmesinde öncü olan iktidarın büyük ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) eski lideri Luigi Di Maio, referandumda çıkan sonucu sevinçle karşıladı.

Di Maio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün elde edilen bir tarihi sonuçtur. Daha az ayrıcalıklı normal bir parlamentoya sahip olmaya dönüyoruz. 5 Yıldız Hareketi olmasaydı, bunların hiçbirisi gerçek olmayacaktı." ifadesini kullandı.

Bölge seçimleri

Referandumla birlikte biri özerk bölge olmak üzere toplam 7 bölgede de bölge seçimleri, 957 beldede de belediye seçimleri yapıldı. Campania, Ligurya, Marche, Puglia, Toskana, Veneto ve özerk yönetim olan Valle d'Aosta'da seçmenler bölge yöneticilerini belirlemek üzere oy kullandı.

İtalyan basınına yansıyan sandık çıkış anketlerine göre, 7 bölgenin 3'ünde mevcut başkanlar bir dönem daha görev yapmaya çok yakın. Campania'da merkez soldan bir kez daha aday gösterilen Vincenzo de Luca, Ligurya'da merkez sağdan yeniden aday olan Giovanni Toti ve Veneto'da da merkez sağdan bir kez daha aday gösterilen Luca Zaia, resmi olmayan ilk sonuçlara göre bir dönem daha görev yapmayı garantiledi.

Bölge seçimlerinde gözler, solun kalesi olarak da bilinen Toskana ve yine merkez solun ekindeki Puglia'ya çevrilmiş durumda. Toskana'da merkez solun adayı Eugenio Giani, merkez sağın adayı Sussanna Ceccardi'nin 4 puan kadar önünde yer alıyor.

Bir diğer önemli bölge olan Puglia'da ise merkez soldan yeniden aday olan Michele Emiliano'nun yeniden seçilmeye yakın olduğu belirtiliyor.

Ülkenin orta kesimindeki Marche'de ise merkez sağın adayı Francesco Acquroli, yüzde 47-51 bandındaki oy oranıyla yarışı önde götürüyor.

Özerk yönetim Valle d'Aosta'da ise aşırı sağcı Lig Partisi'nin yüzde 20 ile 24 aralığındaki oy oranıyla birinci parti konumunda olduğu belirtiliyor.

Anayasa, Puglia, Sandık, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 19:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da parlamenter sayısının azaltılması referandumda kabul edildi - Son Dakika

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