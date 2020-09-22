İtalya'da parlamenter sayısının üçte bir azaltılması referandumda kabul edildi - Son Dakika
BBC

İtalya'da parlamenter sayısının üçte bir azaltılması referandumda kabul edildi

Referandumla, parlamentonun yaklaşık üçte bir oranında küçülmesi onaylandı.

İtalya'da parlamenter sayısının üçte bir azaltılması referandumda kabul edildi, System.String[]

İtalya'da yapılan referandumla, parlamentonun yaklaşık üçte bir oranında küçülmesi onaylandı.

Pazar ve Pazartesi günleri yapılan referandumda oy kullanan seçmenin yüzde 69,64'ü, Senato ve Temsilciler Meclisi'nden oluşan parlamentodaki sandalye sayısının 945'ten 600'e düşürülmesine onay verdi.

Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye sayısı 630'dan 400'e, Senato'daki sandalye sayısı da 315'ten 200'e düşürülecek.

46 milyon seçmenin bulunduğu ülkede referanduma katılım oranı yaklaşık yüzde 54 oldu.

Popülist 5 Yıldız Hareketi'nin talep ettiği parlamenter sayısının azaltılması reformu, geçen yıl parlamentoda da onaylanmıştı. Ancak bu reform anayasa değişikliği gerektirdiği için nihai onayı referandumun sonucuna bağlıydı.

Sistem karşıtı bir hareket olarak doğan, İtalya'nın son 2 hükümetinde koalisyona ortak olan popülist 5 Yıldız Hareketi, bu değişiklikle parlamentonun masraflarının kısılacağını savunuyor.

'10 yılda 1 milyar Euro tasarruf'

Reform taraftarları, İtalya'nın Avrupa'da en yüksek parlamenter sayısına sahip ülkelerden biri olduğuna dikkat çekiyor. 5 Yıldız Hareketi'nin eski siyasi lideri ve mevcut hükümetin Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, parlamenter sayısının azaltılmasıyla 10 yılda 1 milyar Euro tasarruf edileceğini söylüyor.

Öte yandan bu reforma karşı çıkanlar, parlamenter sayısının azaltılmasıyla temsil gücünün de azalacağını savunuyor. Ayrıca parlamenter sayısını azaltılmaya gerek olmadan, maaşlar ve ek ödeneklerde kesinti yapılmasıyla da tasarruf edilebileceğine vurgu yapılıyor.

Parlamenter sayısının azaltılmasının referandumda kabul edilmesi üzerine 5 Yıldız Hareketi'nden Luigi Di Maio, bunu "tarihi bir sonuç" olarak niteledi ve "345 sandalye ve imtiyaz daha az, normal bir parlamentoya sahip olacağız" dedi.

Di Maio, bu reformun bir başlangıç olduğunu da söyledi.

Reforma destek verenler arasında, parlamenter sayısının azaltılmasının ardından seçim sisteminin değiştirilmesi gerektiğini savunanlar da yer alıyor.

Yerel seçimlerde hükümet güçlendi

İtalyan seçmenler, anayasa değişikliği referandumunun yanı sıra bölgesel ve yerel seçimler için de oy kullandı.

İtalya'nın 20 bölgesinden 7'sinde yapılan bölge yönetimi seçimlerinin ve referandumun sonuçları, koalisyon hükümetine destek olarak yorumlanıyor.

Koalisyon hükümetinin ortaklarından Demokratik Parti'nin (PD) öncülüğündeki merkez sol partilerin adayları, 7 bölgeden 3'ünde zafer kazandı.

PD lideri Nicola Zingaretti, sonuçların kendilerinin ülkenin en büyük partisi olduğunu gösterdiğini söyledi.

Seçimler öncesinde yayımlanan anketler, aşırı sağcı Lig partisinin liderliğindeki sağ ittifakın, solun kalelerinden Toskana bölgesini ele geçirebileceğini gösteriyordu. Ancak Toskana'da solun adayı Eugenio Giani yüzde 48'in üzerinde oy alarak bölge başkanı seçildi.

Referandum ve yerel seçimlerin sonuçları bugünkü gazetelerin manşetlerinde, "Seçimler hükümete nefes aldırdı", "PD, Salvini'yi (Lig) durdurdu", "Seçimler hükümeti güçlendirdi" gibi başlıklarla değerlendirildi.

Seçimler, Anayasa, Reform, İtalya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:32

Son Dakika Dünya İtalya'da parlamenter sayısının üçte bir azaltılması referandumda kabul edildi - Son Dakika Dünya

BBC
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