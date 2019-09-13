İtalya'da plastik fabrikasında büyük yangın
1 saat önce
İtalya'da büyük bir plastik fabrikasında yangın çıktı.
İtalya Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:20 Kaynak: DHA
'da büyük bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtalya'nın Avellino şehrindeki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Hızla yayılan yangınla yükselen siyah duman şehrin birçok bölgesinden görülüyor. Çevrede bulunan diğer işletmelerdeki çalışanlar, güvenlik sebebiyle tahliye edilirken; çok sayıda itfaiye ekibinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.
Fabrikanın hemen yakınında bir akaryakıt istasyonu bulunduğu; yangının bu bölgeye sıçramaması için yoğun çaba sarf edildiği belirtildi.
Görüntü Dökümü
-----------------------------------
-Yangının görüntüsü
-Yükselen dumanlar
-Farklı açılardan görüntüler
Otomotiv devi Tofaş üretime ara veriyor Bayrampaşa'da "evleniyoruz" yazılı araçla gelip 1,7 milyon lirayı gasp ettiler İtalya nüfusu azalan köylere yerleşip iş kuranlara 25 bin euro teşvik verecek İstanbullu fırıncılar yüzde 20'lik zam talebinde bulundu