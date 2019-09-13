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İtalya'da plastik fabrikasında büyük yangın

55 dakika önce

İtalya'da plastik fabrikasında büyük yangınİtalya, (DHA)- İtalya'da büyük bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

İtalya'da plastik fabrikasında büyük yangın

İtalya, (DHA)- İtalya'da büyük bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtalya'nın Avellino şehrindeki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Hızla yayılan yangınla yükselen siyah duman şehrin birçok bölgesinden görülüyor. Çevrede bulunan diğer işletmelerdeki çalışanlar, güvenlik sebebiyle tahliye edilirken; çok sayıda itfaiye ekibinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Fabrikanın hemen yakınında bir akaryakıt istasyonu bulunduğu; yangının bu bölgeye sıçramaması için yoğun çaba sarf edildiği belirtildi.

İtalya'da plastik fabrikasında büyük yangın

İtalya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:27 Kaynak: DHA
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