Son Dakika Haberleri: İtalya'da pole pozisyonu Leclerc'in
Son Dakika Spor Haber

İtalya'da pole pozisyonu Leclerc'in

25 dakika önce

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

İtalya'da pole pozisyonu Leclerc'in, System.String[]

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, Ferrari'nin genç pilotu Leclerc 1.19.307'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Leclerc'in arkasında Mercedes pilotları, Lewis Hamilton 1.19.346 ile ikinci, Valtteri Bottas ise 1.19.354 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

Ferrari pilotu, geçen hafta Belçika Grand Prix'sine ilk sıradan başlayıp, yarışı kazanmıştı.

İtalya Grand Prix'si, yarın TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Dünya Şampiyonası, İtalya Grand Prix, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Feghouli, maaşına zam istediği iddialarını yalanladı
12 Dev Adam, klasman maçında Karadağ'ı 79-74 mağlup etti Galatasaray Lisesi'ne Fenerbahçeli müdürün atanmasına sarı kırmızılı kulüpten tepki Abdülkadir Ömür, 6 ay sahalardan uzak kalacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 18:00:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya'da pole pozisyonu Leclerc'in
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]