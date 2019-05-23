Son Dakika Haberleri: İtalya'da polis ile göstericiler arasında çatışma

İtalya'da polis ile göstericiler arasında çatışma

8 saat önce

İtalya'nın kuzeyindeki Cenova kentinde, aşırı sağ görüşlü Casapound Partisinin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleriyle ilgili mitingini engellemek için toplanan sol gruplar ile polis arasında çıkan çatışmada en az 3 kişi yaralandı.

İtalya'da polis ile göstericiler arasında çatışma, System.String[]
İtalya'nın kuzeyindeki Cenova kentinde, aşırı sağ görüşlü Casapound Partisinin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleriyle ilgili mitingini engellemek için toplanan sol gruplar ile polis arasında çıkan çatışmada en az 3 kişi yaralandı.
İtalyan basınının internet sitelerinden canlı yayınladığı olaylarda, Casapound'un Cenova kent merkezindeki mitingini engellemek için toplanan sol görüşlü gruplar ile polis arasında çatışma çıktı.
Faşizm karşıtı sloganlar atan ve Casapound'un miting alanına girmeye çalışan sol görüşlü göstericileri engellemek için yol üzerinde barikatlar kuran İtalyan polisi, göstericilerin taş, şişe ve sopalarla saldırmaları sonrasında göz yaşartıcı bomba kullandı.
Çıkan olaylarda aralarında bir gazetecinin de olduğu 3 kişinin yaralandığı, 2 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.
Göstericiler daha sonra "Cenova faşist karşıtı" yazılı bir pankart ile, faşizm karşıtı sloganlar atarak şehir merkezinde tur attı.
İtalya'da sol görüşlü grupların, aşırı sağ görüşlü siyasi partilere karşı yaptıkları eylemler son dönemlerde artış gösterirken, son olarak hafta başında Bologna kentinde benzer bir olay yaşanmıştı. Aşırı sağcı Forza Nuova partisinin mitingini engellemeye çalışan sol gruplara polis müdahale etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:24 Kaynak: AA
İtalya, Polis, Güncel
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