Son Dakika Haberleri: İtalya'da polis merkezinde silahlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı
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İtalya'da polis merkezinde silahlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

13 dakika önce

İtalya'da polis merkezine götürülen 2 soyguncudan biri, polis memurunun silahını alarak ateş açtı.

İtalya'da polis merkezinde silahlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]

İtalya'da polis merkezine götürülen 2 soyguncudan biri, polis memurunun silahını alarak ateş açtı. Polisin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 5 polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polislerden 2'sinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Trieste kentindeki Trieste Polis Merkezi'ne götürülen 2 soyguncudan biri, polisin silahını alarak ateş açtı. Polislerin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada, 5 polis memuru yaralanırken, 2 soyguncudan biri de yaralandı. Silahlı soyguncunun polis merkezinden çıktığı, merkezin önünde park halindeki polis aracına binerek kaçmaya çalıştığı, ancak polis memurları tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Yerel medya, hastaneye kaldırılan 5 polisten 2'sinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İtalya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:47 Kaynak: DHA
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