İtalya'da polis merkezinde silahlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

İtalya'da polis merkezine götürülen 2 soyguncudan biri, polis memurunun silahını alarak ateş açtı. Polisin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 5 polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polislerden 2'sinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Trieste kentindeki Trieste Polis Merkezi'ne götürülen 2 soyguncudan biri, polisin silahını alarak ateş açtı. Polislerin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada, 5 polis memuru yaralanırken, 2 soyguncudan biri de yaralandı. Silahlı soyguncunun polis merkezinden çıktığı, merkezin önünde park halindeki polis aracına binerek kaçmaya çalıştığı, ancak polis memurları tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Yerel medya, hastaneye kaldırılan 5 polisten 2'sinin hayatını kaybettiğini duyurdu.