Son Dakika Haberleri: İtalya'da Portakal Savaşları Başladı

İtalya'da Portakal Savaşları Başladı

1 saat önce

İtalya'nın Ivrea kenti her yıl olduğu gibi bu yıl da ev sahipliği yaptığı Portakal Savaşları'nda renkli görüntülere sahne oldu.

İtalya'da Portakal Savaşları Başladı, System.String[]
İtalya'nın Ivrea kenti her yıl olduğu gibi bu yıl da ev sahipliği yaptığı Portakal Savaşları'nda renkli görüntülere sahne oldu.

İtalya'nın kuzeyindeki Ivrea kenti yüzyıllardır düzenlenen portakal karnavalına bu yıl da ev sahipliği yaptı. Torino yakınlarında küçük bir kent olan Ivrea'da her yıl düzenlenen karnaval kapsamındaki Portakal Savaşları bu yıl da coşku ile Cumartesi günü başladı. Geleneksel "Portakal Karnavalı" bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Karnaval başlamadan önce şehrin meydanı Portakal Savaşı'na hazırlanırken, tonlarca portakal meydana getirildi. Kentin meydanında toplanan yüzlerce kişi tonlarca portakalı birbirine fırlatarak eğlenceli dakikalar yaşadı. Yarın sona erecek festival için Sicilya'dan yaklaşık 500 ton portakal gönderildi.

Bir efsaneye göre kentin zalim düküne başkaldırıyı temsil eden Portakal Savaşları için 700 ton portakal kullanılıyor. 9 at arabalı ve zırhlı takım herhangi bir koruma kullanmayan yaya takımına karşı kent meydanında ve sokaklarında savaşıyor.

7 bin civarında savaşçının yanında etkinliği izlemek için gelen ziyaretçiler kırmızı şapka takarak kendilerini savaş dışı ilan ediyor. Böylece fırlatılan portakallardan etkilenmemeye çalışıyorlar.

Festival, sakin bir kent olan Ivrea'yı her yıl karnaval döneminde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi sayesinde bir cazibe merkezi haline getiriyor. Bunun yanı sıra portakal israfı ve yaralılar tartışma konusu oluyor. - TORİNO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:28 Kaynak: İHA

Torino, İtalya, Güncel
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