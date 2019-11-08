Son Dakika Haberleri: İtalya'da rahip, küçük kızı tacizden tutuklandı
Son Dakika Güncel İtalya'da rahip, küçük kızı tacizden tutuklandı

İtalya'da rahip, küçük kızı tacizden tutuklandı

7 saat önce

İtalya'nın Napoli kentinin kuzeyinde bir rahip, 11 yaşındaki bir kız çocuğunun şikayeti üzerine cinsel tacizden tutuklandı.

İtalya'da rahip, küçük kızı tacizden tutuklandı, System.String[]

İtalya'nın Napoli kentinin kuzeyinde bir rahip, 11 yaşındaki bir kız çocuğunun şikayeti üzerine cinsel tacizden tutuklandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Napoli'nin Trentola Ducenta semtinin eski papazı Don Michele Mottola, bir kız çocuğunun kendisinden şikayetçi olması üzerine bu sabah tutuklandı.

La Repubblica'nın haberinde Mottola'nın tutuklanmasında, şikayetçi çocuğun ikili arasında geçen diyalogların ses kaydını savcılığa sunmasının etkili olduğu kaydedildi.

Söz konusu kayıtlarda, rahibin küçük kıza dokunduğu, kızın da kendisini "dokunma" diye ikaz ettiği, buna karşılık rahibin, "Bu sadece bir oyun, kötü bir şey yapmıyoruz." dediği aktarıldı.


Rahip Mottola'nın gelen şikayetlerin ardından bağlı bulunduğu Aversa Piskoposluğu tarafından mayısta görevden uzaklaştırıldığı da bildirildi.

Napoli, İtalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
Yüzlerce kişiyi dolandıran 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı ABD'li milyarder Bloomberg başkanlık yarışında Trump'a rakip oluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 22:54:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya'da rahip, küçük kızı tacizden tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]