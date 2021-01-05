İtalya'da ReiThera isimli Covid-19 aşısının 1. fazı başarıyla tamamlandı - Son Dakika

İtalya'da ReiThera isimli Covid-19 aşısının 1. fazı başarıyla tamamlandı

05.01.2021 21:47
İtalya'da ReiThera isimli Covid-19 aşısının 1. fazı başarıyla tamamlandı, System.String[]

İtalya'da korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen ReiThera isimli aşısının 1. faz çalışmalarının başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

İtalya'da korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen ReiThera isimli aşısının 1. faz çalışmalarının başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

Covid-19'a karşı aşılamalar birçok ülkede başlarken, aşı çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. İtalya'daki Lazzaro Spallanzi Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü tarafından yapılan basın toplantısında, korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen ReiThera adlı aşının 1'inci faz sonuçları paylaşıldı. Toplantıda, ReiThera aşısının yüz denek üzerinde yapılan ilk faz çalışmalarının başarılı olduğu ve istenmeyen bir yan etki görülmediği aktarıldı.

Spallanzi Enstitüsü Bilim Direktörü Giuseppe Ippolito yaptığı açıklamada, "Aşı olanların yüzde 92,5'i antikor üretti. Aşılamanın ardından antikor seviyesi, 4 hafta içinde en yüksek seviyeye ulaştı ve sonrasında sabit kaldı. Bu da tek dozda bağışıklık sağlama anlamına geliyor" dedi.

Aynı zamanda tek doz olarak kullanılması planlanan aşının, 2 ila 8 derece sıcaklıkta saklanabildiği belirtildi. Aşının diğer fazlarda da başarılı sonuç vermesi halinde 6 ay sonra kullanıma hazır olması bekleniyor. Aşının tüm fazları başarıyla geçip onay alması halinde ise yılda 100 milyon doz üretilebileceği açıklandı.

İTALYA'DA 191 BİN 11 KİŞİ AŞILANDI

İtalya'da açıklanan son verilere göre, aşılama kampanyasının başlamasından bu yana 191 bin 11 kişiye Pfizer- Biontech tarafından geliştirilen aşının vurulduğunu aktarıldı. Aşıların 166 bin 364'ü sağlık çalışanlarına, 9 bin 783'ü ise huzurevi sakinlerine uygulandı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Koronavirüs, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da ReiThera isimli Covid-19 aşısının 1. fazı başarıyla tamamlandı - Son Dakika


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