İtalya'da restoran sahiplerinden Covid-19 önlemlerine sivil itaatsizlik - Son Dakika

İtalya'da restoran sahiplerinden Covid-19 önlemlerine sivil itaatsizlik

16.01.2021 03:50

İtalya'da restoran sahiplerinden Covid-19 önlemlerine sivil itaatsizlik İtalya'da, Covid-19 kısıtlamaları çerçevesinde sadece paket servisi yapmalarına izin verilen restoran sahipleri cuma günü dükkanlarını açarak bir sivil itaatsizlik hareketi başlattı.

İtalya'da restoran sahiplerinden Covid-19 önlemlerine sivil itaatsizlik

ROMA - İtalya'da, Covid-19 kısıtlamaları çerçevesinde sadece paket servisi yapmalarına izin verilen restoran sahipleri cuma günü dükkanlarını açarak bir sivil itaatsizlik hareketi başlattı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 4 aydır müşteri kabul edemeyen restoran sahipleri, ekonomik olarak zor durumda olduklarını belirterek 15 Ocak'tan itibaren sivil itaatsizlik eylemine başladı.

Sosyal medyada #ioapro (ben açıyorum) etiketiyle örgütlenen sivil itaatsizlik hareketine 48 farklı şehirde yaklaşık 60 bin işletmenin katılacağı bekleniyordu ancak katılımın beklenenin oldukça altında kaldı.

İçişleri Bakanlığı eylem nedeniyle güvenlik güçlerinin ve kontrollerin sayısını arttırdı ve eyleme katılacak olan müşterilerin de cezaya tabi tutulacağını duyurdu.

Monza kentinde daha önce eyleme katılarak restoranını açacağını duyuran Aldo Rotunno, 2 gün içinde 50'yi aşkın rezervasyon isteği aldığını söyledi. Gün içinde güvenlik güçlerinin 2 kez dükkanına gelerek kontrol yaptığını ve olası cezalar hakkında uyardığını belirten Roturno, "Diğer katılımcılar da tek tek vazgeçti. Hem tek başımıza kaldığımız için hem de müşterilerimizi sıkıntıya sokmamak için eyleme katılmaktan son anda vazgeçtik." şeklinde konuştu.

Devletten son 3 ay içinde 2 bin euro yardım aldığını belirten işletmeci, söz konusu meblanın restoranın bir aylık elektrik faturasını karşılamadığını söyledi. Roturnno, işlerin bu şekilde devam etmesi halinde ekonomik olarak en fazla 3 ay dayanabileceklerini ifade etti.

'Kibar protesto' olarak da aılan eyleme katılan restoran sahipleri, dükkanlarını açarak masalara müşteri alsa da eylemin sembolik düzeyde kalması amacıyla yemek servisi yapmayacaklarını duyurmuştu ancak sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre açılan bazı restoranlarda yemek servisi oldu. Restoranlarda müşterilerin kontrol yapmaya gelen polis ekiplerine tepki gösterdiği görüldü.

Eyleme katılan işletmelere 4 bin euro'ya kadar ceza kesildi.

Harekete destek veren Salvini'ye Trump benzetmesi

Aşırıcı sağcı Lega Partisi lideri Matteo Salvini, sivil itaatsizlik hareketine destek verdi.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Alessia Morani, sosyal medya üzerinden canlı yayında hareketin öncüleriyle buluşan Salvini'yi ABD Başkanı Donald Trump'a benzetti. Morani, "Eski İçişleri Bakanı, zor durumda olan insanların acısını kullanarak kuralları ihlal etmeye kışkırtıyor" ifadesini kullandı.

20 milyar euro destek fonu ayrıldı

İtalya'da hükümeti, Covid-19 salgını nedeniyle işletmeler için 20 milyar euro (yaklaşık 180 milyar TL) destek fonu ayırdı. Restoran sahipleri, bir önceki yıldaki gelirleri oranında ekonomik destek alabilecek.

Bölgesel bazda kısıtlamaların uygulandığı İtalya'da restoranların akşam 22'ye kadar paket servisi şeklinde çalışmasına izin veriliyor.

17 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek yeni kısıtlamalarda, kafelerin hizmet süresi akşam üzeri 18'le sınırlandırıldı.

İtalya'da yeni tip korona virüs salgınının başından beri toplam 2 milyon 352 bin 423 kişi Covid-19'a yakalandı, 81 bin 325 bin kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da restoran sahiplerinden Covid-19 önlemlerine sivil itaatsizlik
İtalya'da restoran sahiplerinden Covid-19 önlemlerine sivil itaatsizlik
İtalya'da restoran sahiplerinden Covid-19 önlemlerine sivil itaatsizlik
İtalya'da restoran sahiplerinden Covid-19 önlemlerine sivil itaatsizlik

Koronavirüs, İtalya, Ocak, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da restoran sahiplerinden Covid-19 önlemlerine sivil itaatsizlik - Son Dakika


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