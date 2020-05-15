İtalya'da restoran ve barlar yeniden açılıyor - Son Dakika

Korona virüs önlemlerini gevşeten İtalya, Pazartesi günü aralarında restoran ve barlarında bulunduğu işletmeleri açmaya hazırlanıyor.



Korona virüs nedeniyle 31 bin 368 kişinin hayatını kaybettiği İtalya, normalleşme adımlarını atıyor. Avrupa'da korona virüsün en etkili olduğu ülkelerden İtalya'da Pazartesi günü restoran ve barlar açılıyor. İş yerlerini yeniden açmanın kolay bir iş olmadığını belirten restoran yöneticisi Simone Vitiello hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Zorlu bir süreçten geçildiğini belirten Vitiello "Zor olacak çünkü iki buçuk aylık bir kapanıştan sonra tekrar başlamak, her şeye sıfırdan başlamak. Burası Roma'nın en popüler restoranı. 100 sandalyemiz vardı. Şimdi benimsememiz gereken yeni kurallar var. Hepsini doldurmayı ümit ettiğimiz 30 sandalyeyle devam edeceğiz. Aynı masraflarla 10 çalışan ve yüksek miktarda bir kira ile çok zor olacak ama yine de deniyoruz" ifadelerini kullandı.



Açılacak restoranların bazı güvenlik önlemlerine ve kurallara uygulaması gerektiğini de sözlerine ekledi.



Masaları iki metre uzaklıkta yeniden düzenlediklerini belirten Vitiello, maske ve eldiven kuralına harfiyen uyulacağını, dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü, mutfakta daha önce çalışan 6 şefin yerine maksimum 2 şefin hizmet vereceğini ifade etti. - ROMA