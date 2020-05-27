İtalya'da Roma dönemine ait bir villanın zemin mozaikleri bulundu - Son Dakika

İtalya'da Roma dönemine ait bir villanın zemin mozaikleri keşfedildi.

BBC'nin haberinde, ülkenin Verona kentine bağlı Negrar di Valpolicella bölgesinde bir üzüm bağının altındaki binanın temeline ait kalıntı ve mozaikler bulunduğu belirtildi.

Haberde, uzmanların en az yüzyıl önce Negrar di Valpolicella bölgesinde Roma dönemine ait bir villa olduğuna dair kanıtlar bulduğu ancak bugüne kadar yapılan çok sayıda kazı çalışmalarına rağmen binanın bulunamadığı ifade edildi.

Arkeologların bölgede kazı çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanan haberde, üzüm bağının sahibi ve belediye ile kazı yetkilileri arasında tarihi yapının en iyi şekilde çıkarılması için görüşmeler yaptığı bildirildi.

Mozaiklerin Milattan Sonra 3'üncü yüzyıla ait olduğu düşünülüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin sürdüğü İtalya'da kültürel alanlar da kademeli şekilde yeniden açılıyor. Antik Pompei kentinin arkeoloji alanı da dün yeniden açılmıştı.