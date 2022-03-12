İtalya'da Rus milyardare ait dünyanın en büyük yelkenlisine el konuldu - Son Dakika
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İtalya'da Rus milyardare ait dünyanın en büyük yelkenlisine el konuldu

12.03.2022 14:19
İtalya'da Rus milyardare ait dünyanın en büyük yelkenlisine el konuldu

İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında Rus milyarder Andrey Melnichenko'nun 530 milyon avro değerindeki lüks yatına el koydu.

İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında Rus milyarder Andrey Melnichenko'nun 530 milyon avro değerindeki lüks yatına el koydu.

İtalya Başbakanlığının paylaştığı bilgiye göre, İtalyan mali polis ekipleri dün Trieste Limanı'nda bulunan ve "dünyanın en büyük yelkenlisi" olarak da bilinen "Sy A" isimli lüks yata AB kararı doğrultusunda el koyma operasyonu düzenledi.

İtalya'da geçen hafta yine AB yaptırımları doğrultusunda mali polis ekipleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen 5 Rus milyardere ait toplamda 143 milyon avro değerindeki mal varlığına el koymuştu.

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Avrupa Birliği, İtalya, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İtalya'da Rus milyardare ait dünyanın en büyük yelkenlisine el konuldu - Son Dakika
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