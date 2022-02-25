İtalya'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi - Son Dakika
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İtalya'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi

25.02.2022 23:56
İtalya'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi

İtalya'nın başkenti Roma'da toplanan yüzlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını yaptıkları yürüyüşle protesto etti.

İtalya'nın başkenti Roma'da toplanan yüzlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını yaptıkları yürüyüşle protesto etti.

Roma Belediyesinin bulunduğu Campidoglio Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe, İtalya'da yaşayan Ukraynalıların yanı sıra İtalyanların olduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Protestocular ellerinde Ukrayna bayraklarıyla ve mumlarla belediyeden tarihi arena Kolezyum'a kadar yürüdü.

Göstericiler "Katil Putin", "İşgale hayır", "Bugün bize, yarın Avrupa'ya" ve "Yaşasın Ukrayna" yazılı dövizler taşıyarak Rusya'nın saldırısına son vermesini talep etti.

Gösteride bazı protestocuların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Katılımcılardan 15 yıldır İtalya'da yaşayan Zoriana, "Bu krizden ziyade bu bir savaş, bir işgal. Şu sırada eğer NATO müdahale etmezse bizim için her şey daha zor olacak. Çünkü güçler denk değil. Bu biliniyor. Ukrayna ordusu donatıldı ama teknoloji ve sayısal olarak kuvvetler arasında eşitsizlik var. Biz endişeliyiz, korkmuş durumdayız. Ben ve dünyanın diğer yerindeki Ukraynalılar, ailelerimiz, arkadaşlarımız için korkuyoruz." dedi.

Protestocular, Kolezyum önünde Ukrayna ulusal marşını söyledikten sonra dağıldı.

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Kaynak: AA

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