İtalya'da 'Rusya'ya gizli belge satan' subay gözaltında, iki Rus diplomat sınır dışı ediliyor

İtalya'da Rusya adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir donanma görevlisi gözaltına alındı. Rusya'nın Roma Büyükelçiliği'nde görevli iki diplomat da sınır dışı ediliyor. Rusya, İtalya'ya aynı şekilde karşılık vereceğini açıkladı.

İtalyan güvenlik güçlerinin dün akşam yaptığı operasyonda, bir İtalyan donanma subayı Roma'daki bir otoparkta Rus büyükelçiliğinden askeri bir yetkiliye gizli belgeleri verirken yakalandı.

Para karşılığı askeri belgeleri Rusya'ya verdiği iddia edilen İtalyan subay gözaltına alındı.

İtalyan basınındaki haberlerde, İtalyan subayın askeri belgeler karşılığında 5 bin euro aldığı belirtildi.

Operasyonun ardından bu sabah Rusya'nın İtalya Büyükelçisi Sergey Razov, İtalya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Rus büyükelçi ile yapılan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "İtalya'daki Rus büyükelçiye, İtalyan hükümetinin sert protestosunu ilettik ve bu çok ciddi olaya karışan iki Rus yetkilinin derhal sınır dışı edileceğini bildirdik" dedi.

Kimlikleri açıklanmadı

Söz konusu İtalyan ve Rus yetkililerin kimlik bilgileri açıklanmadı.

İtalyan basını, gözaltındaki kişinin İtalyan donanmasından bir fırkateyn kaptanı olduğunu, dün akşam otoparkta gizlice buluştuğu kişininse Rus büyükelçiliğinde görevli bir askeri yetkili olduğunu duyurdu.

Her iki yetkiliye de casusluk ve devlet güvenliğini tehlikeye atma suçlamaları yöneltiliyor.

İtalyan subay gözaltına alınırken, Rus yetkililer ise diplomatik dokunulmazlıkları nedeniyle sınır dışı edilecek.

İtalyan basını bu olayın "Soğuk Savaş'tan bu yana en vahim hadise" olduğu yorumunu yaptı.

Rusya'nın Roma Büyükelçiliği ise bu olayın "ikili ilişkilere olumsuz yansımamasını umduklarını" belirtti.