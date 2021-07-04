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İtalya'da sahte 'Covid aşı pasaportu' operasyonu: 10 Telegram kanalı kapatıldı - Son Dakika
BBC

İtalya'da sahte 'Covid aşı pasaportu' operasyonu: 10 Telegram kanalı kapatıldı

04.07.2021 13:32
İtalya'da sahte 'Covid aşı pasaportu' operasyonu: 10 Telegram kanalı kapatıldı, System.String[]

Avrupa'da özellikle seyahat amacıyla kullanımı başlayan AB Dijital Covid Sertifikası'nın sahtelerinin üretilerek dark web (karanlık ağ) üzerinden satıldığı ortaya çıktı.

Avrupa'da özellikle seyahat amacıyla kullanımı başlayan AB Dijital Covid Sertifikası'nın sahtelerinin üretilerek dark web (karanlık ağ) üzerinden satıldığı ortaya çıktı.

İtalya'da Milano savcılığının başlattığı soruşturmada, 'aşı pasaportu' olarak da anılan sertifikaların sahtelerinin satışında kullanıldığı gerekçesiyle 10 Telegram kanalı kapatıldı. Bu kanallara yaklaşık 10 bin kişinin üye olduğu belirlendi.

Kapatılan Telegram kanallarının, kullanıcıların kimliklerini gizleyebildikleri dark web üzerinden sahte belge satışında kullanıldığı tespit edildi.

Bu sistemle şimdiye kadar 100'e yakın sahte Covid sertifikası satıldığı tahmin ediliyor. Satıcı ve alıcıların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi çalışmaları sürüyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre sahte Covid sertifikaları 110-130 euro arası fiyatlarla, kripto para birimleri karşılığında satılıyordu.

Sahte Covid sertifikası almak isteyenler arasında Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin vatandaşları da bulunuyordu.

Para karşılığı aşı satma girişimi

Bazı gruplarda da yasa dışı olarak Covid aşısı satma girişimleri de yapılıyordu. Her bir doz başına 155 euro civarı ücret talep ediliyordu.

İtalya'da yürütülen aşı kampanyasında ise aşılar ücretsiz olarak yapılıyor.

İtalyan basını, sahte aşı pasaportu üretimi ve ücret karşılığında aşı satılmasında organize suç örgütlerinin parmağı olabileceğini yazdı.

Alıcılar da dahil olmak üzere sahte Covid sertifikasıyla yakalananların, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlamalarıyla 6 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Resmi adı AB Dijital Covid Sertifikası olan "aşı pasaportları" İtalya'da geçen ay, AB çapında da 1 Temmuz'dan itibaren kullanıma girmişti.

Sertifika, bir kişinin Covid-19 aşısı yaptırdığının, test sonucunun negatif çıktığının ya da hastalığı geçirip iyileştiğinin kanıtı olarak AB ülkelerinde geçerli sayılıyor. Özellikle AB üyesi ülkeler arasındaki seyahatleri kolaylaştırması amaçlanan sertifikanın ayrıca bazı toplu etkinlikler için de kullanılması gündemde.

İtalya'da sahte 'Covid aşı pasaportu' operasyonu: 10 Telegram kanalı kapatıldı
İtalya'da sahte 'Covid aşı pasaportu' operasyonu: 10 Telegram kanalı kapatıldı

Avrupa Birliği, Koronavirüs, Telegram, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya'da sahte 'Covid aşı pasaportu' operasyonu: 10 Telegram kanalı kapatıldı - Son Dakika Dünya

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