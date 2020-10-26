İtalya'da salgına yönelik sıkı tedbirler devreye girdi - ROMA - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19 salgınında artan vaka sayısının önüne geçmek için dün çıkan başbakanlık kararnamesi çerçevesinde yeni sıkı tedbirler uygulanmaya başladı.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren ve bir ay boyunca sürecek olan kararname doğrultusunda, restoran, bar, kafe, dondurmacılar akşam saat 18.00'de faaliyetlerini durdu. Tedbirlerin uygulanmaya başladığı ilk gün olan bugün özellikle başkentin turistik noktalarından Trevi Çeşmesi ve civarındaki restoran ve kafelerin saat 18.00'de kepenklerini indirdiği gözlendi.