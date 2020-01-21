İtalya'da Salvini'nin dokunulmazlığı Senato Genel Kurulu'nda görüşülecek - Son Dakika

İtalya'da, hakkında yargılama ve bu nedenle dokunulmazlığının kaldırılması talebi olan aşırı sağcı lider Matteo Salvini, söz konusu talebin Senato Genel Kurulu'nda görüşülmesini sağlamak için kendi partisinin senatörlerine, ilgili komisyonda "evet" oyu verdirdi.

İçişleri Bakanı olduğu dönemde Akdeniz'de kurtarılan göçmenleri günlerce sahil güvenlik gemisi Gregoretti'de rehin tuttuğu iddiasıyla hakkında yargılama ve dokunulmazlığının kaldırılması talebi bulunan Salvini için, Senato'nun dokunulmazlık komisyonunda kritik bir oylama yapıldı.

Ülkenin endüstri bölgesi ve solun kalesi olarak bilinen Emilia-Romagna ile Calabria bölgelerinde pazar günü yapılacak yerel seçimlerin öncesine denk gelmesi sebebiyle Salvini'nin dokunulmazlığı üzerindeki oylama, İtalyan iç siyasetini hareketlendirdi.

İktidardaki 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD) ve diğer küçük partiler, Salvini'nin seçim öncesi mağdur rolü oynamaması için, Senato'nun dokunulmazlık komisyonundaki oylamayı boykot etti. Salvini ise iktidar partilerinin bu siyasi manevrasına karşılık, Lig Partili senatörlerden dokunulmazlık dosyasını Senato Genel Kurulu'na sevk etmeye yönelik olumlu oy kullanmalarını istedi. Bunun sonucunda, iktidar partilerinden 12 senatörün boykot ettiği, diğer sağ partilerin "hayır" oyu verdiği komisyon oylamasında, 5 Lig Partili, kendi liderlerinin dosyasını Senato Genel Kurulu'na gönderecek kararı çıkarttı.

Kararın ardından Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Salvini, M5S-merkez sol partiler koalisyonunun göçmenleri "açık kapı" politikasıyla ülkeye aldığını öne sürerek, "Bugün, ülkenin onurunu ve sınırlarını koruyanlar ise hapse girme riskiyle karşı karşıya. İtalyan halkı adına, başım dik, yaptığımdan ve bir daha olsa yine aynısını yapacağımdan gururlu bir şekilde mahkemeye gidiyorum. Ben pes etmem." ifadelerini kullandı.

PD lideri Nicola Zingaretti ise Salvini'nin "bu olayın kurbanıymış gibi davranarak acınası bir halde olduğunu" ve siyasi olarak bunu kullandığını savundu. Zingaretti, PD'nin siyasi yargıyla değil, hakkındaki suçlama belgelerinin içeriğine göre karar vereceğini vurguladı.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Salvini dokunulmazlığı için 17 Şubat'ta Senato Genel Kurulu'nda oylama yapılması bekleniyor.

İtalya kendi sahil güvenlik gemisini yanaştırmamıştı

Ülkede, geçen temmuzda dönemin İçişleri Bakanı Salvini, Akdeniz'de 141 göçmeni kurtaran İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti'nin kendi limanına yanaşmasına izin vermemişti. Daha sonra, Augusta limanına yanaşma izni verilse de göçmenlerin tahliyesine izin çıkmamıştı. Göçmenler, Gregoretti gemisinde 6 gün daha bekletilmişti.

Tıbbi müdahale gereksinimi dolayısıyla tahliye edilenlerin ardından kalan 115 göçmen, 5 AB ülkesinin 31 Temmuz'da göçmenleri paylaşmakta anlaşması üzerine gemiden karaya çıkabilmişti.