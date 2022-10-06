İtalya'da seçimlerde ikinci çıkan Demokratik Parti lider değişikliğine gidecek

İtalya'da 25 Eylül'deki seçimlerden ikinci sırada çıkan ve yeni parlamentoda ana muhalefette yer alacak olan merkez sola önderlik eden Demokratik Parti'de (PD) Genel Sekreter Enrico Letta, parti liderliğini kongreye kadar yürüteceğini bildirdi.

Genel seçimlerden yüzde 26'lık oy oranıyla birinci çıkan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin (FdI) ardından yüzde 19'luk oy oranıyla ikinci sırada yer alan PD'de seçim sonuçları masaya yatırıldı.

Partinin seçimlerde aldığı yenilgi sebebiyle Letta, "Benden uzun dönem için lider olmamı isteyenlere teşekkür ediyorum ancak bu, sizin için ve parti için hata olur." dedi.

Seçimdeki başarısızlıklarını kabul eden Letta, gelecek kuşaklara yol verilmesi gerektiğini ve parti genel kongresinin yapılacağı zamana dek liderliği yürüteceğini belirtti.

Letta, marttan itibaren parti yönetiminde anlamlı bir tercihle yeni döneme başlamaları gerektiğini söyledi.

Diğer yandan, seçimleri kazanan ve başbakan olması muhtemel aşırı sağcı FdI'nin lideri Giorgia Meloni'nin ise sağ ittifak içindeki ortakları Matteo Salvini liderliğindeki Lig Partisi ve Silvio Berlusconi liderliğindeki Forza Italia Partisi ile sağ koalisyon hükümetini oluşturmaya yönelik görüşmeleri de sürüyor.

Ülkede 25 Eylül'deki seçimlerin ardından parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi ve üst kanat Senato'da 19. yasama döneminin ilk oturumları, 13 Ekim'de gerçekleştirilecek.

İlk oturumlarda, Senato ve Temsilciler Meclisi'nin başkanlıkları için seçimler yapılacak.